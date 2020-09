Suzuki XL7 bán chạy gấp đôi Toyota Rush, tham vọng áp sát Xpander

Mẫu MPV lai SUV của Suzuki liên tục tăng trưởng doanh số qua các tháng, tạo đà bỏ xa các mẫu xe của Toyota trong cùng phân khúc và có cơ hội tạo nên bất ngờ khi liên tục bám đuổi đối thủ đồng hương.

Trong mỗi tháng 6 và 7, Suzuki chỉ bán được hơn 250 chiếc XL7 nhưng con số này đã tăng vọt lên 524 xe trong tháng 8, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA). Kết quả này càng có ý nghĩa hơn khi thị trường vẫn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và riêng tháng 8 còn rơi vào nửa đầu tháng 7 âm lịch.

Suzuki XL7 có giá bán rẻ hơn đáng kể so với Xpander và Xpander Cross

Doanh số bất ngờ trên giúp Suzuki XL7 tạo khoảng cách xa so với đối thủ trực tiếp là Toyota Rush (215 xe) hay cùng là MPV 7 chỗ như Toyota Innova (274 xe). Đương nhiên, mẫu xe của Suzuki đang có sức nóng hơn vì mới ra mắt hồi tháng 4, trong khi các sản phẩm của Toyota đang chờ cập nhật phiên bản mới.

Dù có bước nhảy vọt về lượng xe bán ra nhưng XL7 vẫn còn khoảng cách lớn so với Xpander. Tháng 8, Mitsubishi bán được 943 chiếc xe này, giảm gần một nửa so với hồi tháng 6.

Báo cáo của VAMA không nhắc đến Xpander Cross. Còn nếu cộng gộp cả XL7 và Ertiga thì Suzuki đã bán được 707 chiếc xe 7 chỗ, áp sát hơn nữa tới vị trí đầu của “vua doanh số” Xpander.

Sức bật của Suzuki XL7 được nhận định nhờ việc hãng đưa thêm các lựa chọn cho khách hàng. Hãng bổ sung ghế da và tăng giá lên 599 triệu đồng, trong khi bản ghế nỉ là 589 triệu đồng. Con số trên rẻ hơn 40 triệu đồng so với Xpander AT và thấp hơn tới 80 triệu so với Xpander Cross.

Sự ổn định hơn về nguồn cung cũng góp phần giúp XL7 cải thiện doanh số. Xe được liên doanh Nhật Bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đó còn là nhờ một số chương trình kích cầu cho XL7 như tặng bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện trị giá 10 triệu đồng.

Kết quả tháng 8 tốt không đảm bảo cho “phong độ” của Suzuki XL7 trong thời gian tới. Nguồn cung hàng hóa tiếp tục là dấu hỏi lớn, đặc biệt khi diễn biến dịch bệnh Covid-19 có thể còn biến động khi thời tiết vào thu, đông. Tình trạng đại lý thì thừa hàng, nơi thì thiếu hàng vẫn còn, trong khi bản thân hệ thống phân phối của Suzuki đã không nhiều.

Chính sách sau bán hàng của thương hiệu này cũng cần phải cải thiện khi khách hàng ngày càng khó tính. Không ít người sử dụng xe Suzuki phàn nàn về việc thiếu linh kiện thay thế, sửa chữa hoặc phải chờ đợi rất lâu. Truyền thông phản ánh có khách sở hữu Suzuki Ertiga phải chờ 9 tháng mà vẫn không có phụ tùng thay.

