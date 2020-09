Hơn 700 xe Toyota Fortuner và Innova bị triệu hồi do lỗi kỹ thuật

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa ra thông báo về chương trình thu hồi ô tô Innova và Fortuner của Công ty Toyota Việt Nam.

Tổng số lượng xe bị ảnh hưởng là 752 chiếc, trong đó có 190 chiếc Toyota Fortuner và 562 chiếc Innova do Công ty ô tô Toyota Việt Nam sản xuất và lắp ráp.

752 xe Toyota Fortuner và Innova bị triệu hồi do lỗi kỹ thuật.

Chương trình triệu hồi xe để siết chặt bu lông kết nối giữa đĩa dẫn động và biến mô trên dòng xe Toyota Innova được sản xuất và lắp ráp từ 20/1/2020 đến 19/5/2020, kiểm tra và thay thế ống chân không bầu trợ lực phanh trên dòng xe Toyota Fortuner từ 20/1/2020 đến 11/5/2020.

Trên các xe Innova bị ảnh hưởng, khi bu lông kết nối giữa đĩa dẫn động và biến mô bị rơ lỏng, trong khoang động cơ xuất hiện tiếng kêu lộc cộc bất thường lẫn trong tiếng máy khi xe đang chạy hoặc khi người lái đạp phanh, đồng thời chuyển số từ P sang D hoặc R. Trong một số trường hợp đặc biệt, xe sẽ không thể di chuyển.

Nguyên nhân là do dây chuyền sản xuất tại nhà máy của công ty, từ ngày 21/1/2020 đến 18/5/2020, súng siết lực tự động bị hỏng và được thay thế bằng dụng cụ khác. Do quy trình kiểm soát chất lượng khi thay thế súng tự dộng bằng dụng cụ khác chưa tốt, dẫn đến lực siết các bu lông này trên một số xe có thể không đảm bảo theo tiêu chuẩn. Do vậy, trên một số xe được sản xuất trong giai đoạn nêu trên, bu lông kết nối giữa đĩa dẫn động và biến mô có khả năng bị rơ lỏng theo quá trình sử dụng xe.

Trên các xe Toyota Fortuner bị ảnh hưởng được trang bị hệ thống trợ lực phanh bao gồm các ống chân không nối với bầu trợ lực phanh. Ống chân không này có thể xuất hiện hiện tượng bị bóp méo, biến dạng, khiến cho hệ thống trợ lực phanh có thể mất tác dụng, dẫn đến cần lực đạp phanh mạnh hơn để dừng xe và gia tăng quãng đường phanh.

Nguyên nhân được xác định là do quy trình lưu hóa chưa phù hợp, ống chân không có thể không đủ độ đàn hồi. Nếu xe tiếp tục hoạt động, ống chân không có thể sẽ bị bóp méo, biến dạng khiến hệ thống trợ lực phanh có thể mất tác dụng, gây giảm tác dụng của hệ thống phanh.

Tất cả các xe được triệu hồi, nhà sản xuất khuyến cáo cần nhanh chóng mang xe tới các đại lý của Toyota để được kiểm tra và khắc phục hoàn toàn miễn phí trong thời gian sớm nhất.

Theo Minh Anh/VTC.vn