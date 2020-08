Toyota Việt Nam thực hiện chương trình ưu đãi lên tới 55 triệu đồng dành cho khách hàng mua xe Fortuner 2.4 AT 4x2 (FK), Fortuner 2.4 MT 4x2 (FG) sản xuất trong nước.

Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song thị trường ôtô trong nước đã nhanh chóng phục hồi nhờ các chương trình giảm giá từ xe mới đến xe cũ cùng các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Nhằm tri ân khách hàng và kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng, Toyota Việt Nam tung ra loạt chương trình ưu đãi quà tặng cho khách hàng mua xe Fortuner.

Cụ thể, đối với Fortuner 2.4 AT 4x2 (FK), Fortuner 2.4 MT 4x2 (FG) sản xuất trong nước, Toyota ưu đãi lên tới 55 triệu đồng dành cho khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% khi mua xe. Trong đó, bao gồm tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota, gói bảo dưỡng 03 năm miễn phí (hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước).

Ngoài ra, khách hàng còn được giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ lên đến 70 triệu đồng (tùy từng mẫu xe và khu vực). Như vậy, tổng giá trị lên tới 125 triệu đồng. Chương trình ưu đãi dành cho khách mua xe từ 1/8 đến hết 31/8/2020.

Sở dĩ Toyota Fortuner được khách hàng Việt ưa chuộng bởi sở hữu thiết kế sang trọng, bề thế, không gian tiện nghi, rộng rãi cùng khả năng vượt địa hình vượt trội. Mẫu xe được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn hiện đại, đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Đặc biệt, dòng xe Fortuner có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau từ phục vụ gia đình, cho đến chạy dịch vụ. Với sự đa dạng với hàng loạt các phiên bản, khách hàng có thể dễ dàng trong việc lựa chọn cho mình biến thể xe Toyota Fortuner phù hợp nhất.

Fortuner nổi bật trên những cung đường nhờ vẻ ngoài mạnh mẽ, bề thế và sang trọng đúng với phong thái “mãnh lực hào hoa” mà hãng ô tô Nhật đề ra.

Xe có kích thước to lớn và đồ sộ với bộ khung gầm có kích thước tổng thể 4795 x 1855 x 1835 mm. Đầu xe nổi bật nhờ cụm đèn trước dạng LED có khả năng tự động bật/tắt. Ngoài ra xe còn có đèn LED chạy ban ngày.

Thân xe bề thế và vững chãi với những đường nét cơ bắp và khoẻ mạnh. Xe được trang bị mâm 17-18 inch tuỳ chọn. Đi kèm là gương chiếu hậu gập-chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ và đèn chào mừng.

Ngoài ra, so với những dòng xe cùng phân khúc D-SUV, Toyota Fortuner sở hữu không gian nội thất rộng rãi. Từng chi tiết nội thất đều được hoàn tất tỉ mỉ, tiện nghi, đáp ứng tốt nhu cầu của một mẫu xe đô thị, mang lại không gian sảng khoái cho mọi chuyến hành trình.

Mẫu xe chủ lực của Toyota cũng được hãng chuẩn bị rất nhiều tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Ngoài ra, Fortuner còn có camera lùi, cảm biến lùi, 7 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm 7 vị trí, khung xe GOA. Tính an ninh cũng được đảm bảo hơn bởi hệ thống báo động và mã hóa động cơ, giúp xe hạn chế được các rủi ro xâm nhập và chiếm đoạt trái phép.

Từ khi ra mắt, đến nay đã có khoảng 100.000 xe Fortuner được giao tới tay khách hàng. Bên cạnh khách hàng cá nhân, gia đình, Fortuner cũng được giới kinh doanh dịch vụ tin tưởng và lựa chọn.

“Mức tiêu hao nhiên liệu là một trong những điều mà tôi ấn tượng nhất. Không chỉ thế, là động cơ của Nhật nên Toyota Fortuner rất bền bỉ, có thể chinh chiến ở mọi địa hình, cung đường ở Việt Nam. Nếu so với các hãng xe khác cùng phân khúc thì phải thừa nhận, Fortuner rất ít hỏng vặt. Dù hay phải đi công tác nhưng từ khi mua xe đến nay, số lần sửa xe của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Điểm cộng khác của Fortuner nói riêng và của Toyota nói chung còn là hệ thống bảo hành, bảo dưỡng thuận tiện, không khó tìm và chi phí phụ tùng thay thế cũng rất hợp lý. Bản thân tôi và gia đình đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi thực hiện hành trình xuyên Việt vào năm ngoái trên chính chiếc Toyota Fortuner”, anh Tuấn chia sẻ.

Với hàng loạt các ưu điểm trên, không khó hiểu khi Toyota Fortuner luôn được khách hàng tin tưởng và sử dụng kể từ khi ra mắt tới nay. Hàng loạt các chương trình ưu đãi hấp dẫn của Toyota dành cho người mua xe thời điểm này được kỳ vọng giúp người tiêu dùng hiện thực hóa việc sở hữu một chiếc ô tô cho riêng bản thân.

Theo Trường Thịnh/Dân Trí