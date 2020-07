Thị trường tiêu thụ xe ô tô giảm: Thuế trước bạ thất thu

(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế khó khăn, nên số người mua ô tô khá ít. Do đó, nguồn thu lệ phí trước bạ sụt giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Sức mua giảm

Năm 2019, chỉ tính riêng trên địa bàn TP.Quảng Ngãi đã có trên 1.000 chiếc xe ô tô mới được mua bán, nên số lệ phí trước bạ do Chi cục Thuế thành phố thu được trên 100 tỷ đồng. Thế nhưng, trong 6 tháng đầu năm 2020, lệ phí trước bạ kể cả xe ô tô và xe máy đã giảm hơn một nửa so với cùng kỳ. Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TP.Quảng Ngãi - Sơn Tịnh Phạm Tuấn Hùng cho biết: Năm 2019, số lượng ô tô mới có giá trị trên 1 tỷ đồng lên đến 260 chiếc, nhưng năm nay số xe mua mới giá trị cao không nhiều, chủ yếu mua lại với mức lệ phí trước bạ phải đóng chỉ 2% nên nguồn thu này đạt rất thấp.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, sức mua ô tô của người dân trong tỉnh đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, dự toán giao Chi cục Thuế khu vực TP.Quảng Ngãi - Sơn Tịnh thu 183,7 tỷ đồng lệ phí trước bạ, thế nhưng, trong 6 tháng đầu năm mới chỉ đạt 24%. Trong đó, chỉ tính riêng TP.Quảng Ngãi, trong 6 tháng đầu năm có 865 chiếc xe ô tô và 4.435 xe máy đăng ký nộp lệ phí trước bạ, với tổng số tiền trên 30,4 tỷ đồng, giảm 1.263 phương tiện so với cùng kỳ năm 2019.

Lệ phí trước bạ là một khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định như ô tô, mô tô, nhà đất phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng. Đối với Quảng Ngãi, lệ phí trước bạ là nguồn thu quan trọng trong những năm gần đây, nhất là khi thị trường nhà đất, xe ô tô có sức hút cao. Vì vậy, năm 2020, tỉnh đề ra chỉ tiêu sẽ thu 290 tỷ đồng lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, nguồn này năm nay dự kiến sẽ hụt thu cả trăm tỷ đồng.

Kích cầu tiêu thụ xe

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước cho đến hết năm 2020.

Với chính sách hỗ trợ này, người tiêu dùng có thể tiết kiệm từ vài chục triệu tới hàng trăm triệu đồng chi phí mua xe so với trước đây. Theo ước tính, mức hỗ trợ có giá trị từ 15 triệu đến gần 300 triệu đồng, tùy dòng xe. Xe càng đắt tiền, giá trị mức hỗ trợ trước bạ càng nhiều và ngược lại. Đơn cử như xe Mercedes-Benz GLC 300 lắp ráp trong nước có giá gần 2,4 tỷ đồng, thì lệ phí trước bạ tại Quảng Ngãi tương ứng khoảng 240 triệu đồng. Với hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, người mua xe tiết kiệm được khoảng 120 triệu đồng. Ở phân khúc nhỏ, Kia Soluto bản tiêu chuẩn chỉ được hỗ trợ khoảng 20 triệu đồng...

Hiện mức lệ phí trước bạ giảm 50% theo chủ trương của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành và được cơ quan thuế áp dụng trong quá trình thu thuế. Theo tính toán của ngành thuế, chính sách mới sẽ kích cầu, thúc đẩy thị trường ô tô tăng trưởng, nhu cầu mua xe tăng lên. Tuy nhiên, khả năng sức mua cũng sẽ không bù được phần hụt thu trong 6 tháng đầu năm.

