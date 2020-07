Nhìn lại thị trường ô tô 6 tháng đầu 2020

6 tháng đầu năm 2020, thị trường ô tô cực kỳ biến động. Sau khi lao dốc vì tác động của dịch COVID-19, thị trường ôtô nhanh chóng phục hồi nhờ các chương trình giảm giá từ xe mới đến xe cũ cùng các chính sách hỗ trợ từ chính phủ.

1. Thị trường ô tô Việt Nam dần phục hồi sau dịch

Do chịu tác động của dịch COVID thị trường ô tô lao dốc trong đầu năm 2020. Tính lũy kế đến hết tháng 5-2020, tổng doanh số bán hàng ở thị trường xe mới giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở thị trường ô tô cũ, số lượt liên hệ mua xe trong 6 tháng đầu năm cũng giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, nhờ thành công bước đầu trong công tác phòng chống dịch, thị trường ô tô Việt Nam đang có nhanh chóng phục hồi. Bước sang tháng 5, thị trường ô tô mới vô cùng khởi sắc với mức tăng 62% so với tháng 4-2020. Thị trường xe cũ cũng nhanh chóng quay lại với nhịp mua bán sôi động trong tháng 5 và tháng 6 với nguồn cung xe cũ tăng 55% và số lượt truy cập tìm mua ô tô cũng liên tục tăng, cao hơn 18% so với thời gian giãn cách xã hội.

2. Giá xe cũ ngày càng rẻ

Đối với thị trường xe cũ, theo thống kê của Chợ Tốt Xe , giá xe cũ vốn đã giảm mạnh 20 - 80 triệu trong mùa dịch so với thời gian trước Tết. Hậu cách ly, nhiều người đăng bán xe ô tô đã qua sử dụng giảm giá tiếp 3% - 5% để kích cầu.

So với cùng kỳ năm ngoái, xe cũ có mức trượt giá từ 25 triệu -100 triệu tùy dòng xe, trong đó xe số sàn trượt giá nhanh hơn xe số tự động. Thống kê trên 34,000 tin đăng của Chợ Tốt Xe, mức trượt giá được ghi nhận nhiều nhất ở các dòng xe SUV/Crossover/MPV ở khoảng 80 - 100 triệu. Các dòng xe hatchback và sedan vốn có giá thấp hơn, có mức độ trượt giá tầm 20 - 50 triệu. Đối với các dòng bán tải, mức trượt giá rơi vào 30 - 60 triệu sau 1 năm.

3. Phân khúc xe dưới 300 triệu hot nhất thị trường xe cũ

Thống kê hành vi người dùng trên Chợ Tốt Xe cho thấy, người mua sẽ ưu tiên chọn những chiếc xe cũ đã qua sử dụng lăn bánh dưới 3 năm, đi tầm 60.000 đến 100.000 km với mức giá khoảng 200-500 triệu.

Những chiếc xe hatchback như Kia Morning, Hyundai Grand giá tầm 200-300 triệu có lượng liên hệ hỏi mua trung bình trên mỗi tin đăng cao nhất. Trong khi đó, các dòng xe sedan như Toyota Vios giá tầm 400-600 triệu là dòng xe được đăng bán nhiều nhất, hầu hết những chiếc xe cũ đăng bán là những chiếc xe lướt, gia đình ít đi, hoặc muốn lên đời sau 3 năm sử dụng.

Những mẫu xe ô tô hot nhất trong 6 tháng đầu năm nay ở thị trường xe cũ, bao gồm Toyota Vios 2017, Toyota Fortuner 2017, Toyota Innova 2016, Mitsubishi Xpander 2019 và Hyundai Accent 2018.

4. Phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ: VinFast trỗi dậy

Trong những năm gần đây, phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ (xe hạng A) luôn là một trong những "mảnh đất màu mỡ" và đầy sự cạnh tranh với sự tham gia của những dòng xe Kia Morning, Hyundai Grand i10, Suzuki Celerio, Toyota Wigo và Honda Brio và VinFast Fadil.

Mới đây ngày 26-05, Suzuki Celerio chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam vì doanh số khá thấp. Trước quy định mới về giảm giá phí trước bạ cho xe lắp ráp nội địa, những mẫu xe nhập còn lại trong phân khúc này như Toyota Wigo và Honda Brio cũng sẽ bị mất ưu thế trong năm nay. Ở thị trường xe cũ, tổng số lượng xe đăng bán của ba hãng này cũng khá ít, chỉ bằng 18% số lượng tin đăng bán của Hyundai Grand i10 và Kia Morning đời 2018-2019.

Hiện tại, Hyundai Grand i10 và Kia Morning đang dẫn đầu phân khúc này ở thị trường xe cũ. Phần thắng nghiêng về phía Hyundai Grand i10 với nguồn cung nhiều hơn Kia Morning đến 29% ở phiên bản số sàn và 11% ở phiên bản tự động. Đối với người mua xe cũ số sàn, xe Kia Morning được ưa chuộng hơn với mức giá hấp dẫn thấp hơn khoảng 40 triệu đồng. Trong khi đó, ở phiên bản số tự động, Hyundai Grand i10 lại được hỏi mua nhiều hơn do giá thấp hơn khoảng 10-20 triệu.

Mới đây, mẫu xe VinFast Fadil bất ngờ "vượt mặt" hai đối thủ sừng sỏ lâu năm trên thị trường là Hyundai Grand i10 và Kia Morning để trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc xe hạng A tháng 5/2020 ở thị trường xe mới. Đồng thời, ở thị trường xe cũ, cái tên VinFast Fadil cũng gây ấn tượng với số lượng khách liên hệ hỏi mua trên 1 tin đăng bán xe VinFast Fadil vượt mặt Huyndai Grand i10 và Kia Morning. Chứng tỏ mẫu xe "made in Vietnam" này đã chiếm được lòng tin của người người Việt và ngày càng thắng thế trên sân nhà.

Trong nửa cuối năm 2020, với những tác động về chính sách cũng như chương trình khuyến mãi từ các hãng và đại lý, thị trường xe mới và cũ hứa hẹn sẽ hồi phục nhanh chóng với nhiều ưu đãi, quyền lợi cho khách hàng mua xe.

Theo Tuổi Trẻ Online