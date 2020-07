Mitsubishi xuất xưởng Xpander lắp ráp, hưởng ưu đãi 50% trước bạ

Ngày 20/07, tại nhà máy ở Bình Dương, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tổ chức lễ xuất xưởng mẫu xe Mitsubishi Xpander 2020 được sản xuất lắp ráp trong nước. Phiên bản lắp ráp, không có bất kỳ sự khác biệt nào về thiết kế và trang bị so với mẫu xe Xpander nhập khẩu.

Gia nhập thị trường Việt Nam gần 2 năm, Xpander đã đạt được thành công trong phân khúc xe dành cho gia đình với doanh số ấn tượng 27.000 xe (tính đến tháng 6/2020).

Thực hiện cam kết tiếp tục mở rộng sản xuất ô tô tại thị trường Việt Nam, đồng thời tăng cường bổ sung thêm nguồn cung cấp xe đến khách hàng, ngày 20/7/2020, Mitsibishi Motors Việt Nam làm Lễ xuất xưởng mẫu xe Xpander 2020 AT được sản xuất lắp ráp trong nước (CKD), tại nhà máy ở Bình Dương.

Cùng với việc bổ sung thêm phiên bản Xpander AT lắp ráp trong nước (CKD), Mitsubishi Motors Việt Nam đang phân phối 03 phiên bản Xpander với thông tin chi tiết như sau:

Xpander AT (CKD) sẽ được chính thức được đặt hàng tại các nhà phân phối của MMV từ ngày 20/07/2020 và giao xe đến khách hàng từ đầu tháng 8/2020.

Với linh kiện nhập khẩu và quy trình lắp ráp được giám sát nghiêm ngặt, Xpander AT (CKD) đã vượt qua các đánh giá - kiểm tra khắt khe theo tiêu chuẩn MMC bởi các kỹ sư, chuyên gia từ tập đoàn Mitsubishi Motors Nhật Bản.

Xpander phiên bản lắp ráp sở hữu kiểu dáng thiết kế, thông số kỹ thuật và trang bị tương đồng xe nhập khẩu Xpander 2020, đã được người dùng đánh giá cao về phong cách và hiện đại, nhiều tiện ích đáng giá, khả năng vận hành êm ái, an toàn tối ưu và cách âm vượt trội trong phân khúc, mang lại giá trị thiết thực cho Khách hàng sử dụng.

Mitsubishi Xpander 2020 với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield và mặt ca-lăng được thiết kế mới theo phong cách góc cạnh, khỏe khoắn, năng động.

Sở hữu chiều dài cở sở lên tới 2.775mm, Xpander 2020 được người dùng đánh giá cao nhờ không gian nội thất 7 chỗ thoải mái. Luôn đặt khách hàng làm trung tâm, triết lý “Omotenashi” được ứng dụng trong thiết kế khoang nội thất của Xpander với ghế bọc da đen cao cấp, họa tiết trang trí vân carbon trên táp-pi cửa cùng hệ thống giải trí màn hình 7 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay mang đến trải nghiệm thoải mái cho người dùng trong những hành trình dài với 45 ngăn - hộc sắp xếp vật dụng tiện ích được bố trí khéo léo trong xe.

Nội thất Xpander 2020 được đánh giá rộng rãi bậc nhất phân khúc

Vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu: Xpander 2020 được trang bị động cơ MIVEC dung tích 1.5L giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, nhưng vẫn linh hoạt xoay trở trong đường phố chật hẹp nhờ bán kính quay vòng chỉ 5,2m.

Xpander AT 2020 lắp ráp tại Việt Nam được trang bị những tính năng an toàn hiện đại trên xe như: Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control); Hệ thống phanh an toàn (ABS-EBD); Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA); Hệ thống cân bằng điện tử (ASC); Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL); Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA); Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS); Camera lùi … bảo vệ cho hành khách trên mọi hành trình đồng thời mang đến những trải nghiệm thoải mái, tuyệt vời.

Xpander AT (CKD) đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối bên trong khoang lái thông qua các vật liệu cách âm và hấp thu tiếng ồn. Như vậy, những chiếc Xpander CKD hiện cũng sẽ được ưu đãi 50% phí trước bạ từ nay cho đến hết 2020. Động thái mới này sẽ giúp Xpander tiếp tục duy trì ngôi vương trong phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam.

Theo thoidai.com.vn