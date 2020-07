Hơn 24.000 xe được tiêu thụ, ôtô tiếp tục giảm giá

Chiều 10-7, Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố số liệu bán hàng trong tháng 6-2020, tổng cộng 24.002 xe các loại, tăng 26% so với tháng trước.

Theo VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.002 xe, bao gồm 17.584 xe du lịch; 6.109 xe thương mại và 309 xe chuyên dụng.

Trong đó xe du lịch có doanh số bán hàng tăng 35%, còn xe thương mại tăng 5%, xe chuyên dụng tăng 18% so với tháng trước.

Khởi động lại sản xuất sau thời gian tạm ngừng do cách ly xã hội, trong tháng 6 các doanh nghiệp cũng tăng sản lượng xe lắp ráp trong nước 15.874 xe, tăng 43% so với tháng trước. Xe nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam với số lượng 8.155 xe, tăng 21% so với tháng 5.

Theo nhìn nhận của các doanh nghiệp ôtô, để có được gam màu "tươi sáng" trên là kết quả của quá trình miệt mài giảm giá 50-200 triệu đồng/chiếc suốt thời gian qua để kích cầu.

Đồng thời, chính thức giảm phí trước bạ 50% đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước từ tháng 6 đến hết năm 2020 đã tác động dây chuyền lên thị trường ôtô, tạo "cú hích" bật tăng doanh số của các hãng xe. Khách hàng mua xe trong thời điểm này tiết kiệm hàng chục triệu đồng từ giảm 50% phí trước bạ.

Bước sang tháng 7, dù thị trường bước đầu ấm lên nhưng các doanh nghiệp ôtô, đại lý vẫn tiếp tục điều chỉnh chính sách giảm giá với hàng loạt mẫu xe lắp ráp và nhập khẩu vì số lượng tồn kho còn khá lớn.

Thaco Trường Hải vừa công bố giảm đồng loạt các thương hiệu Kia, Mazda và Peugeot với mức cao nhất lên đến 200 triệu đồng/chiếc. Các mẫu xe được giảm nhiều nhất lần này là Mazda CX-8 từ 150-200 triệu đồng/chiếc, tùy phiên bản, giá bán niêm yết còn 900 triệu - 1,2 tỉ đồng/chiếc...

Tương tự, Nissan Việt Nam tiếp tục giảm giá hàng loạt mẫu xe như X-Trail 40 triệu đồng/chiếc, giá bán 993 triệu đồng/chiếc, Sunny, Terra giảm giá 10-20 triệu đồng kèm quà tặng thảm sàn, camera hành trình...

Các mẫu xe lắp ráp trong nước được hưởng lợi từ chính sách giảm 50% phí trước bạ, khiến các doanh nghiệp bán ôtô nhập khẩu "xuống nước" giảm giá hàng loạt để tăng năng lực cạnh tranh. Các mẫu xe như Toyota Wigo giảm 15-20 triệu đồng/chiếc, Mitsubishi Pajero Sport 2019 giảm 100 triệu đồng/chiếc về mức 888 triệu đồng...

