Với 700 triệu đồng, chọn sedan hạng C nào?

Mazda3, Kia Cerato, Hyundai Elantra,... là các mẫu sedan hạng C mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn với giá khởi điểm dưới 700 triệu.

Phân khúc sedan hạng C được đánh giá là một trong những phân khúc sôi động nhất của thị trường ôtô Việt Nam. Dù những năm gần đây thị hiếu của người dùng đang dần chuyển sang các dòng xe gầm cao và MPV cỡ nhỏ, tuy nhiên các mẫu sedan hạng C vẫn có chỗ đứng riêng, với nhiều tên tuổi có sức hút như Mazda3, Kia Cerato hay Hyundai Elantra.

Đa phần các mẫu sedan hạng C đều có giá bán trên 700 triệu đồng. Thậm chí, có những phiên bản của Mazda3 hay Honda Civic được đặt giá tiệm cận xe hạng D. Tuy nhiên, nếu sở hữu khoản ngân sách ít hơn, người dùng vẫn có không ít sự lựa chọn tại phân khúc này.

Mazda3 1.5L Deluxe giá từ 670-680 triệu đồng

Sau khi Mazda3 thế hệ mới ra mắt, giá bán của xe tăng cao và nằm trong nhóm những mẫu sedan hạng C đắt nhất phân khúc, cùng với Toyota Altis và Honda Civic.

Trong đó, phiên bản Mazda3 1.5L Deluxe thấp nhất có giá niêm yết 719 triệu đồng. Tuy nhiên, phiên bản này đang được giảm giá từ 40-50 triệu đồng tại các đại lý, nhờ đó giá bán thực tế chỉ còn từ 670-680 triệu đồng.

Mazda3 1.5L Deluxe cắt giảm tương đối nhiều về tiện nghi nội thất. Xe chỉ có ghế bọc nỉ, thiếu cửa gió hàng ghế sau, cửa sổ trời và ghế ngồi chỉnh điện. Tuy vậy, hệ thống trang bị an toàn cơ bản của xe vẫn tương đối đầy đủ. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận Mazda3 vẫn là một trong những mẫu sedan hạng C có thiết kế bắt mắt hiện nay.

Mazda3 1.5L Deluxe được trang bị động cơ SkyActiv-G 1.5L, công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 153 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Kia Cerato giá từ 559-675 triệu đồng

Với ưu thế giá bán thấp và lượng trang bị dồi dào, điểm đặc trưng của hầu hết mẫu xe Hàn Quốc, Kia Cerato đang dần khẳng định chỗ đứng trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt. Hai tháng vừa qua, Cerato liên tiếp vượt qua Mazda3 để trở thành mẫu sedan hạng C có doanh số cao nhất.

Hiện tại, tất cả các phiên bản Kia Cerato đều có giá niêm yết dưới 700 triệu đồng. Cụ thể, mức giá cho Cerato 1.6 MT, 1.6 AT Deluxe, 1.6 AT Luxury và 2.0 AT Premium lần lượt là 559, 589, 635 và 675 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Kia Cerato được trang bị hai lựa chọn động cơ. Trong đó, động cơ xăng Gamma 1.6L cho công suất 128 mã lực, mô-men xoắn 157 Nm. Động cơ Nu 2.0L trên phiên bản cao cấp nhất có công suất 159 mã lực, mô-men xoắn 194 Nm. Các lựa chọn hộp số bao gồm số sàn hoặc số tự động 6 cấp.

Hyundai Elantra giá từ 560-680 triệu đồng

Bên cạnh Kia Cerato, Hyundai Elantra là một trong những mẫu sedan hạng C có giá bán tốt nhất phân khúc. Song song đó, theo khảo sát của Zing, Elantra hiện được giảm giá khoảng 20-30 triệu đồng cho tất cả các phiên bản tại đại lý. Nhờ đó, mức giá thực tế của Elantra 1.6MT, 1.6AT và 2.0AT lần lượt là 560, 635 và 680 triệu đồng.

Hyundai Elantra phiên bản nâng cấp được TC Motor giới thiệu vào tháng 5/2019, mang thiết kế trẻ trung và thể thao hơn phiên bản tiền nhiệm. Xe sử dụng chung động cơ xăng Gamma 1.6L và Nu 2.0L với Kia Cerato.

Toyota Corolla Altis 1.8E MT giá 697 triệu đồng

Toyota Corolla Altis thuộc nhóm sedan hạng C có giá niêm yết cao nhất phân khúc. Với ngân sách dưới 700 triệu đồng, người dùng chỉ có thể lựa chọn phiên bản Altis 1.8E MT thấp nhất.

Bên cạnh đó, một vài đại lý Toyota tại TP.HCM hiện áp dụng chương trình ưu đãi lên tới 70 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và gói quà tặng khi mua xe. Với mức giảm giá này, người dùng có thể lựa chọn phiên bản Altis 1.8E CVT, hiện được niêm yết giá 733 triệu đồng.

Toyota Corolla Altis 1.8E MT được trang bị động cơ 2ZR-FE 1.8L, công suất 138 mã lực, mô-men xoắn 173 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thế hệ Altis hiện bán tại Việt Nam đã ra mắt từ năm 2017 và nhiều khả năng sẽ được nâng cấp phiên bản mới trong thời gian tới để tăng tính cạnh tranh trong phân khúc.

Honda Civic E giá khoảng 680 triệu đồng

Honda Civic hiện được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, trong đó bản Civic E thấp nhất có giá niêm yết 729 triệu đồng. Tuy nhiên, theo khảo sát, các đại lý Honda hiện áp dụng mức giảm giá khoảng 50 triệu đồng cho Civic, nhờ đó mức giá thực tế của Civic E còn khoảng 680 triệu đồng.

Có giá bán thuộc nhóm đắt nhất phân khúc, Honda Civic không thu được nhiều thành công về mặt doanh số tại thị trường trong nước. Trung bình mỗi tháng Honda bán trên dưới 300 chiếc Civic.

Honda Civic E được trang bị động cơ xăng i-VTEC 1.8L, công suất 139 mã lực, mô-men xoắn 174 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Phiên bản thấp nhất này có lượng trang bị tiện nghi và an toàn bị lược bỏ tương đối nhiều nhằm giúp xe có giá bán cạnh tranh hơn.

