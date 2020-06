Những dấu hiệu hư hỏng thường gặp trên giảm xóc xe máy

Giảm xóc xe máy hay phuộc nhún thường đã hư hỏng nặng bạn mới phát hiện ra các dấu hiệu. Để tránh phải tốn chi phí sửa chữa quá cao cho giảm xóc thì những lưu ý dưới đây giúp các bạn phát hiện nhanh nhất để kịp thời sửa chữa.

Những dấu hiệu nào cho thấy giảm xóc bị hư hỏng. Ảnh: Xehay.vn

Giảm xóc có tiếng kêu lạ

Khi giảm xóc xe có tiếng kêu cót két thì có thể là bị bám bẩn, rỉ sét hoặc có thể do giảm xóc bị méo, bị va đập gây cọ xát vào ống bọ, ngoài ra còn do khô dầu, bòn bạc trước và ti thủy lực bị cong với dòng xe nữ.

Bạn cần mang xe ra cửa hàng sửa chữa để khắc phục bằng cách tháo giảm xóc, nắn lại ti thủy lực, hoặc thay thế cho yên tâm mỗi khi đi.

Tay lái bị lệch

Bạn cảm thấy tay lái bị lệch một bên, không cân bằng nhất là khi tải trọng đủ hoặc cao. Điều này cho thấy có thể một bên lò xo giảm xóc xe bạn đã bị gãy hoặc cán pít tông cong.

Bạn nên mang xe đi kiểm tra thay thế hoặc nắn lại cán pít tông tùy vào nguyên nhân gây bệnh cho xe.

Giảm xóc bị chảy dầu

Cuối thân giảm xóc nếu có dầu bám vào thì chắc chắn ti thủy lực bị chảy dầu, nhất là khi va phải ổ gà bạn nghe thấy tiếng kêu lộc cộc.

Bạn cần tiến hành kiểm tra sửa chữa và thay dầu cho giảm xóc xe.

Giảm xóc bị hỏng phần lớn do người dùng sử dụng sai cách mà thường là do chở quá tải. Do đó bạn cần tải trọng đúng, đủ và bảo dưỡng hệ thống này định kỳ, dầu xi lanh giảm xóc nên thay khi đi được từ 5 đến 10 nghìn km.

Nếu xe bạn có những dấu hiệu bị hư hỏng giảm xóc như trên đây thì cần mang xe đi kiểm tra và sửa chữa kịp thời.

Theo Phương Duy/LĐO