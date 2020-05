Tuyệt đối tuân thủ những điều này khi lái ôtô trong hầm đường bộ

Việc trang bị cách lái xe an toàn và cách xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra trong hầm đường bộ sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi di chuyển.

Bật đèn chiếu gần trong hầm đường bộ

Việc tham gia giao thông trong hầm đường bộ thường sẽ khiến lái xe phải di chuyển trong tình trạng thiếu ánh sáng hơn so với bên ngoài.

Vì thế việc sử dụng đèn chiếu sáng gần được xem như là bắt buộc nhằm giúp lái xe có được tầm nhìn tốt nhất, đảm bảo sự an toàn tối thiểu cho bản thân và người tham gia giao thông.

Không sử dụng còi

Việc sử dụng còi trong hầm đường bộ sẽ khiến âm thanh khuếch đại và trở nên rất ồn. Bởi thế, khi đi trong hầm, tuyệt đối không được sử dụng còi. Trong trường hợp muốn báo hiệu cho các phương tiện khác, tài xế có thể nháy đèn, không được dùng đèn ưu tiên (trừ các phương tiện được ưu tiên theo luật quy định).

Để có thể lái xe an toàn qua hầm đường bộ và tránh vi phạm các quy định của pháp luật, mỗi người nên trang bị cho bản thân các kiến thức và các kỹ năng dưới đây.

Chú ý tốc độ và giữ khoảng cách an toàn

Tài xế khi điều khiển xe ôtô trong hầm đường bộ nên nắm vững các quy định của pháp luật. Cụ thể, đối với ôtô, phương tiện này chỉ được đạt tốc độ tối đa cho phép là 60km/h, tối thiểu là 30km/h.

Ngoài ra, tài xế cần duy trì khoảng cách tối thiểu giữa các xe trên cùng làn xe là 30m. Không được vượt xe hay lùi xe hoặc quay đầu xe khác khi lưu thông trong hầm đường bộ. Đặc biệt, chỉ được dừng, đỗ xe tại những nơi cho phép.

Cách xử lý khi xảy ra cháy nổ trong hầm đường bộ

Các sự cố cháy nổ xảy ra trong hầm đường bộ luôn tồn tại nguy hiểm gấp nhiều lần so với đường lộ giới bên ngoài. Một phần do công tác chữa cháy sẽ phức tạp hơn và điều kiện trong đường hầm cũng dễ dẫn đến nghẹt thở, cháy liên hoàn hơn nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tiên, tắt máy và vẫn để nguyên chìa khóa trên xe, sau đó nhanh chóng tìm kiếm và nhấn nút báo cháy. Nếu đám cháy nằm trong khả năng kiểm soát, hãy sử dụng bình chữa cháy được trang bị trong đường hầm để dập tắt nó.

Nếu không thể dập tắt đám cháy, hãy nhanh chóng tìm lối thoát hiểm và báo sự cố về trung tâm qua số điện thoại được ghi trong lối thoát hiểm. Đồng thời làm theo đúng hướng dẫn thoát hiểm trên hệ thống loa phát thanh. Không nên hoảng loạn dẫn đến những hành động sai lầm làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Theo Anh Tuấn/LĐO