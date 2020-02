Tác hại không ngờ khi đỗ ôtô ngoài trời nắng

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực xe hơi, nếu phơi ôtô ngoài nắng quá lâu sẽ làm giảm tuổi thọ của màu sơn, lốp xe, thanh gạt mưa, bình ắc quy và nhiều chi tiết quan trọng khác.

Thường xuyên phơi nắng ôtô sẽ làm giảm tuổi thọ của xe. Ảnh TK.

Kỹ sư Lê Văn Tạch – Giám đốc một garage ôtô tại Hà Nội cho rằng, nếu ôtô để ngoài nắng thời gian dài thì nhiệt độ trong xe sẽ tăng rất cao do hiệu ứng nhà kính.

Nhiệt độ trong xe có thể lên tới hơn 80 độ C, nếu nhiệt độ ngoài trời đang khoảng 40 độ C. Do đó, các chi tiết trong xe đã được nhà sản xuất thiết kế để chịu được nhiệt độ cao.

Đồng thời, việc để ôtô phơi nắng quá lâu sẽ khiến nhựa, gioăng cao su, các dung môi bên trong xe bị hóa hơi, tan chảy và làm hỏng hóc phụ tùng.

Ngoài ra, dầu bôi trơn ở bộ phận chân phanh, điều khiển điều hòa,... có thể hoạt động kém hiệu quả do bị khô lại.

“Hiện tượng tăng nhiệt bất thường còn làm hỏng ắc quy do phản ứng hóa học. Một số linh kiện khác cũng bị ảnh hưởng trực tiếp như Đường ống dẫn khí, nước làm mát dễ bị hỏng, lốp xe dễ bị tăng áp suất, bề mặt sơn xe nhanh bạc màu,...” kỹ sư Lê Văn Tạch cho hay.

Chủ xe nên sử dụng bạt phủ che nắng để bảo vệ ôtô khi đỗ ngoài trời. Ảnh TK.

Theo những người có kinh nghiệm chăm sóc xe hơi, chủ xe nên sử dụng bạt phủ che nắng để bảo vệ ôtô khi đỗ ngoài trời. Ngoài ra, dán kính cách nhiệt bằng chất liệu tốt cũng là một biện pháp hay để giảm ánh nắng chiếu trực tiếp vào khoang xe.

Trong trường hợp bắt buộc phải đỗ ngoài nắng thì bạn cần che đậy bề mặt táp lô, bởi bên trong có nhiều bộ phận rất quan trọng. Nếu thấy chỗ đỗ xe an toàn, bạn có thể hạ kính các cánh cửa xuống khoảng 10cm để khí nóng được thoát bớt ra ngoài.

Nếu chủ xe thường xuyên để ôtô phơi nắng thì nên dùng bạt che chắn. Lưu ý, chỉ phủ bạt khi bề mặt ngoại thất sạch sẽ, đảm bảo không còn cát bụi để tránh bị trầy xước sơn xe”.

Mặt khác, tránh để các vật dụng dễ cháy nổ như nước ngọt có gas, bật lửa, nước hoa, cồn sát trùng,.... nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ. Thậm chí, bình cứu hỏa mini cũng sẽ là nguyên nhân trực gây cháy nổ vì chúng chỉ chịu được nhiệt độ trên dưới 55 độ C.

Hơn nữa, nắng nóng cũng khiến cho các thiết bị điện tử trong xe như camera hành trình, đầu DVD, loa, thiết bị đo áp suất lốp,… bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là các mối nối đây điện. Việc thường xuyên phơi nắng còn làm chiếc xe nhanh chóng xuống “sắc”, chắc chắn bị mất giá khi bán lại.

Cũng theo anh Quân, trường hợp ôtô phơi nắng quá lâu, thì bạn phải mở hết các cánh cửa trong khoảng vài phút để khí nóng độc hại thoát ra trước khi bật điều hoà di chuyển. Các bộ phận nhựa trong xe ôtô có chứa thành phần từ benzen, khi gặp nhiệt độ cao sẽ bốc hơi và gây dễ gây ung thư cho người tiếp xúc.

Theo TRẦN KHANH/LĐO