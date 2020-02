Những vụ tai nạn trên đường cao tốc thường để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, các bác tài cần nâng cao ý thức và nhận biết một số lỗi thường gặp khi lưu di chuyển trên đường cao tốc.

Nhập vào làn cao tốc đột ngột

Nhiều bác tài thường nóng vội nhập vào làn cao tốc khi di chuyển từ đường dẫn. Điều này rất nguy hiểm bởi các phương tiện phía sau đang di chuyển ở tốc độ cao. Trong khi đó, xe nhập làn lại chưa đạt được tốc độ nhanh cần thiết nên rất dễ dẫn đến những tình huống tai nạn bất ngờ.

Chính vì vậy, bạn hãy cố gắng đạt tốc độ tối thiểu (60 hoặc 80km/h) trước khi nhập làn để. Tuy nhiên, nếu quan sát phía sau không có xe đang di chuyển thì bạn có thể thoải mái nhập làn, nhưng bắt buộc phải bật xi nhan chuyển hướng.

Chuyển làn “quên” bật đèn xi nhan

Việc “quên” bật xi nhan khi chuyển làn trên cao tốc cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là khi có phương tiện phía sau đang vượt lên. Lỗi này thường xuất hiện ở những tài xế mới. Bên cạnh đó, thói quen lười quan sát xung quanh cũng khiến tài xế giật mình đánh lái gấp khi gặp sự cố trước mặt.

Chuyển nhiều làn đường cùng lúc

Đây hoàn toàn không phải là hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ, nhưng sẽ an toàn cho bạn nếu di chuyển từng làn và quan sát cẩn thận. Hơn nữa, việc đánh lái chuyển nhiều làn còn khiến người ngồi trong xe dễ bị nôn nao, chóng mặt.

Không giữ khoảng cách an toàn

Theo các chuyên gia an toàn giao thông, khoảng cách giữa 2 phương tiện đi cùng chiều tối thiểu từ 100-200m. Thông thường, ôtô dưới 9 chỗ ngồi chạy tốc độ 100km/h bất ngờ phanh gấp thì cần mất quãng đường hơn 50m mới có thể dừng lại. Đối với các phương tiện lớn hơn thì quãng đường phanh sẽ dài hơn. Do đó, việc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc còn giúp các phương tiện tránh được những vụ tai nạn liên hoàn.

Đi tốc độ chậm ở làn bên trái

Làn đường ngoài cùng bên trái được dành cho các phương tiện chạy tốc độ tối đa cho phép trên cao tốc. Tuy nhiên, nhiều tài xế di chuyển chậm rãi nhưng vẫn ung dung “một mình một đường”. Điều này khiến các phương tiện phía sau “ngậm ngùi” chuyển làn vượt phải, đồng thời tạo tâm lý khó chịu cho các chủ xe xung quanh.

Dừng xe trên làn khẩn cấp

Nhiều bác tài có suy nghĩ rằng, làn đường khẩn cấp trong cùng có thể thoải mái dừng lại nghỉ ngơi, hút thuốc, gọi điện thoại, ăn uống,… Tuy nhiên, đây là hành động hoàn toàn sai lầm, gây mất an toàn cho các phương tiện đang di chuyển trên cao tốc. Lưu ý, làn khẩn cấp trong cùng chỉ dành cho các phương tiện bị hỏng hóc, còn nếu muốn làm việc cá nhân thì bạn cần phải tìm trạm dừng nghỉ phía trước.

Không quan sát biển báo rẽ

Hậu quả của việc thiếu tập trung quan sát biển báo sẽ khiến bạn mất thêm quãng đường vài chục km để quay đầu. Đồng thời, mất thêm tiền vé cầu đường, thời gian và nhiên liệu.

Nguy hiểm hơn, khi phát hiện đi quá khoảng vài trăm mét thì tài xế đánh liều quay đầu xe chạy ngược chiều. Hành động sai trái này chắn chắn sẽ bị phạt số tiền lên đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng.

Theo Trần Khanh/LĐO