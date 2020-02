Có nên bơm khí Nitơ cho lốp ôtô?

Lốp bơm bằng khí Nitơ tinh khiết giúp duy trì áp suất lốp tốt hơn và làm chậm quá trình lão hóa lốp. Tuy nhiên, phương pháp này lại có giá thành cao, khá bất tiện so với việc bơm khí thông thường.

Ảnh minh hoạ

Mặc dù trong không khí bình thường cũng đã chứa 76% nitơ, 21% oxy và 3% các khí khác, nhưng khí nitơ tinh khiết khoảng 92-98% vẫn sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội. Chính vì vậy, khí nitơ được ứng dụng rộng rãi trên các loại xe đua, xe tải cỡ lớn và máy bay.

Hiện nay, những ưu điểm của khí nitơ được nhiều người biết đến, cộng với việc có thêm nhiều cửa hàng cung cấp dịch vụ này khiến nhiều tài xế phân vân liệu có nên thay khí thường bằng khí nitơ?

Lợi ích của khí Nitơ

Ở môi trường nhiệt độ thay đổi, lốp bơm khí nitơ sẽ ổn định áp suất hơn so với khí hơi thông thường. Nhờ đó, mà xe được vận hành ổn định, tuổi thọ của lốp cũng tăng thêm.

Do ít bị xuống hơi nên lốp sử dụng khí nitơ luôn được duy trì trong điều kiện áp suất tối ưu, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Theo các chuyên gia kỹ thuật xe hơi, cứ mỗi 1 psi áp suất lốp giảm sút, ôtô sẽ tiêu tốn thêm 0,3% nhiên liệu.

Không như khí thông thường, khí nitơ rất ít bị tác động bởi độ ẩm không khí. Do đó, hạn chế việc bị ăn mòn và giúp chủ xe tiết kiệm chi phí bảo dưỡng hoặc thay thế lốp.

Thông thường, lượng oxy trong không khí chiếm tới 21% bao gồm cả hơi nước, nên khi bơm khí thường vào lốp sẽ khiến độ ẩm luôn tồn tại. Độ ẩm này là thủ phạm dẫn tới phản ứng làm cao su nhanh lão hóa, kim loại bị ăn mòn khiến các chi tiết của lốp xe nhanh hư hỏng.

Trong khi đó, khí nitơ là loại khí trơ, khô và không làm tăng độ ẩm nên hầu như không gây phản ứng oxy hóa. Chính vì vậy, lốp xe được bơm khí nitơ sẽ có tuổi thọ cao hơn so với việc bơm khí thường.

Theo các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực an toàn giao thông, hầu hết các vụ nổ lốp xảy ra là do áp suất tăng bất thường khi xe chạy ở tốc độ cao. Nếu lốp được bơm khí Nitơ, thì khả năng vận hành ở mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ tốt hơn nhiều so với khí thường. Do đó, mức độ an toàn cũng được đảm bảo.

Dùng khí Nitơ trong trường hợp nào?

Tùy theo mục đích sử dụng phương tiện mà chủ xe có thể quyết định có nên bơm khí nitơ cho lốp hay không. Nếu xe ít sử dụng hoặc thường xuyên di chuyển trên cao tốc, thì chủ xe có thể sử dụng khí nitơ để tiết kiệm chi phí và hạn chế hao mòn. Hơn nữa, khí nitơ còn làm lốp xe mát hơn khi chạy trên cao tốc nhiệt độ mặt đường tăng cao.

Nếu không rơi vào trường hợp trên, chủ xe có thể bơm lốp bằng khí thường. Chỉ cần kiểm tra áp suất lốp thường xuyên, lốp bơm khí thường vẫn mang lại lợi ích tương tự như lốp sử dụng khí nitơ.

Ngoài ra, chi phí bơm khí nitơ thường cao gấp đôi so với bơm khí thường và không phải cửa hàng nào cũng có máy bơm nitơ. Điều này khiến chủ xe gặp nhiều bất tiện khi chẳng may bị thủng lốp trên đường.

Theo Trần Khanh/LĐO