Thị trường xe máy tại Việt Nam năm 2019 khá sôi động với nhiều mẫu xe “hot” ra mắt thế hệ mới như Honda SH, Air Blade hay Piaggio Liberty One.

1. Honda SH 2020

Honda SH 2020 đã chính thức ra mắt thị trường Việt vào tháng 11/2019 vừa qua và bán ra thị trường ngay sau đó. Ngay sau khi ra mắt, SH 2020 đã nhanh chóng được người tiêu dùng chào đón nhiệt tình. Hiện tại, phiên bản SH mới chỉ có 1 phiên bản động cơ 125 cc trong khi đó bản 150 cc hiện vẫn chưa được bán ra.

Theo khảo sát, các đại lý hiện đang bán song song cả bản 2019 và bản đời mới 2020. Mức giá cả 2 phiên bản đều cao hơn so với mức giá hãng công bố. Trước đó, phía Honda Việt Nam đã niêm yết giá bản SH 125 cc 2020 là 71 triệu đồng và bản 150 cc còn lại là 79 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá thực tế tại đại lý hiện đang chênh lệch, cao hơn từ 14-16 triệu đồng tùy phiên bản.

2. Honda Air Blade 2020

Mẫu tay ga phổ thông Honda Air Blade là một trong những dòng xe bán chạy nhất của hãng xe Nhật tại nước ta. Mẫu xe này có thiết kế trẻ trung, thể thao, sở hữu nhiều trang bị hiện đại như chìa khóa thông minh, đèn pha LED, động cơ eSP tiết kiệm nhiên liệu…

Vào ngày 15/12/2019, Honda đã chính thức trình làng mẫu Air Blade 2020 hoàn toàn mới với nhiều thay đổi về ngoại hình cũng như động cơ. Theo đó, điểm thay đổi ấn tượng nhất trên thế hệ mới là cấu hình động cơ 150 cc. Được biết, xe có 2 tùy chọn động cơ là loại 125 cc và 150 cc, mỗi loại đều có bản tiêu chuẩn và đặc biệt. Giá niêm yết của xe dao động từ 41,19 triệu đồng cho đến 56,39 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá tại đại lý của Air Blade mới đều cao hơn so với mức giá niêm yết.

3. Honda Winner X

Honda Winner X có lẽ khá thiệt thòi trong những ngày cuối năm 2019 khi giá xe tại đại lý lại thấp hơn so với giá được nhà sản xuất niêm yết, trong khi đó, các mẫu xe “anh em” như SH 150, SH Mode liên tục đội giá.

Trong năm 2019, Honda Winner X đã ra mắt phiên bản mới và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía người dùng. Thiết kế của Honda Winner X thể thao, mạnh mẽ và gây ấn tượng cho người nhìn ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Phiên bản màu mới của Winner X được trang bị động cơ phun xăng điện tử PGM-FI 150cc 4 kỳ xi lanh đơn đi cùng hộp số 6 cấp cho công suất 11,5 kW tại vòng tua 9.000 v/p và mô men xoắn 13,5 Nm tại vòng tua 6.500 v/p.

Hiện tại, Honda Winner X phân phối ra thị trường 4 phiên bản là bản đường đua, bản đen mờ, bản camo và bản thể thao. Giá niêm yết khởi điểm khoảng từ 46 đến 50 triệu đồng.

4. Piaggio Vespa Sprint

Piaggio Vespa Sprint 2020 vừa ra mắt thị trường Việt Nam cách đây không lâu với nhiều chi tiết mới cùng 3 phiên bản có giá niêm yết ở mức 77,5 triệu đồng. Với thiết kế lịch lãm và có phần nam tính, Vespa Sprint được xem là mẫu xe ga dành cho nam giới.

Xe sở hữu động cơ I-get 125cc xi lanh đơn, phun xăng điện tử, 3 van được tối ưu hóa và cải thiện đáng kể để đạt được công năng hàng đầu. Vespa Sprint 2020 được bán ra thị trường với 3 màu sắc lựa chọn gồm trắng, xám và đỏ.

5. Piaggio Liberty One

Piaggio Liberty One 2020 ra mắt người tiêu dùng Việt vào cuối tháng 5/2019 và cạnh tranh trực tiếp với Honda SH Mode. Kích thước dài x rộng x cao của Liberty One lần lượt là 1.958 x 695 x 1.110 mm và yên xe cao 780 mm; khối lượng của xe là 120 kg.

Liberty One phân phối ra thị trường nước ta với 2 màu là đen và trắng, mức giá niêm yết 48,9 triệu đồng. Giá xe Liberty One 125 2020 hiện nay so với tất cả các phiên bản Liberty trước đây rẻ hơn từ 8,6-9,6 triệu đồng.

Piaggio Liberty One là sản phẩm thể hiện hoàn hảo thiết kế phong cách Ý, gọn nhẹ, tinh tế, dễ điều khiển, với công nghệ động cơ iGet vận hành mạnh mẽ, cảm giác lái mượt mà êm ái mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

