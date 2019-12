Thaco tiếp tục tìm đường xuất khẩu xe tới các thị trường ASEAN

Lô xe bao gồm 120 chiếc sedan hạng C của KIA lắp ráp trong nước sẽ được xuất khẩu sang Myanmar để thăm dò thị trường. Đây là lô xe đáp ứng các tiêu chuẩn để được hưởng thuế suất ưu đãi vào Myanmar.

Đại diện tập đoàn Thaco cho biết đã tiến hành xuất khẩu sang Myanmar 120 chiếc xe du lịch KIA Cerato (chưa qua sử dụng). Đây là lần thứ 3 tập đoàn này đưa các mẫu xe lắp ráp trong nước xuất khẩu sang các nước khác trong khu vực, trước đó vào năm 2013 là lô xe Mazda sang Lào và Peugeot (cũng) sang Myanmar sau đó.

Lô xe KIA Cerato xuất khẩu sang Myanmar

Đây là lô xe đáp ứng tiêu chí hàm lượng khu vực RVC (Regional Value Content) để hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (hiệp định ATIGA). Và hiện nay trong khu vực ASEAN, thuế suất ưu đãi này mở ra cơ hội xuất khẩu xe từ Việt Nam thâm nhập các thị trường khác, có cùng hệ thống tay lái bên trái như Lào, Myanmar, Philippines…

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời gian và giá bán các mẫu KIA Cerato sản xuất tại Việt Nam đến tay người tiêu dùng Myanmar.

Theo đại điện Thaco, những mẫu KIA Cerato xuất khẩu sang Myanmar lần này đạt được tỷ lệ nội địa hoá trên 40% bao gồm khung xe, ghế, hệ thống dây điện, cửa, capo và cốp xe, ống xả, máy lạnh, AVN (thiết bị nghe nhìn và định vị trên xe)…

Thị trường Myanmar hiện nay được đánh giá là có tiềm năng không kém thị trường Việt Nam kể từ khi chính thức được dỡ bỏ cấm vận, với dân số đạt 54,5 triệu người (tính đến 12/2019) và các thương hiệu ôtô lớn trên thế giới đang tìm cách đầu tư xây dựng nhà máy tại quốc gia này. Trước Thaco, đã có nhà phân phối Audi tại Việt Nam mở đại lý phân phối xe tại Myanmar.

Hiện tại giá xe du lịch tại Myanmar đang có vẻ “giống hệt” Việt Nam cách đây 15 năm, đối tác của Thaco tại Myanmar là Super Seven Stars Motors Industry Co., Ltd (SSS) hiện đang kinh doanh các dòng xe KIA, Peugeot, SsangYong và King Long, trong đó có cả mảng xe cũ, với những chiếc KIA hạng trung bình có giá bán lên tới 28.000 – 48.000 USD, tương đương với các mẫu xe mới của KIA hiện nay tại Việt Nam.

Theo Việt Hưng/Dân Trí