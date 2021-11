Ngày 4/11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Y tế bị khởi tố. Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược (Bộ Y tế)”, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Y tế bị khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược (Bộ Y tế)”, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Y tế bị khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường.

Trước đó, vào năm 2019, tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án mua bán thuốc giả xảy ra tại công ty VN Pharma, để làm rõ các vấn đề của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định triệu tập các thành viên trong hội đồng giám định Bộ Y tế. Công ty VN Pharma, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh và Cục Quản lý dược cũng được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ngoài ra, tòa án còn triệu tập gần 200 người tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng. Trong số những người bị triệu tập có ông Trương Quốc Cường. Thời điểm vụ án xảy ra, ông Cường đang giữ cương vị Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

Theo LÊ TÚ/Nhandan.vn