Công an huyện Lý Sơn: Vừa chống dịch, vừa bảo đảm an ninh trật tự

(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày qua, lực lượng Công an huyện Lý Sơn vừa khẩn trương khoanh vùng, truy vết để khống chế dịch, vừa bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Ngày 31/10, huyện Lý Sơn xuất hiện ca nhiễm Covid-19 cộng đồng đầu tiên. Cả hệ thống chính trị và toàn dân tập trung dập dịch. Phó Bí thư Chi bộ thôn Tây An Hải Huỳnh Văn Tới cho biết, lần đầu tiên xuất hiện ca dịch trong cộng đồng, nên người dân hoang mang. Nhưng khi lực lượng công an, chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích thì người dân không còn lo lắng nữa.

Công an huyện Lý Sơn làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19. Là một trong những lực lượng tiên phong, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lý Sơn ngày đêm nỗ lực cùng với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao. Công an huyện đã kịp thời lên phương án triển khai các tổ công tác bảo đảm ANTT khu vực phong tỏa và làm nhiệm vụ 24/24 giờ, bảo đảm trật tự tại khu vực cách ly tập trung của huyện. Ngoài ra, Công an huyện còn khẩn trương xác minh, truy vết để kịp thời khoanh vùng hẹp trên 100 trường hợp tiếp xúc gần với các ca F0.

Thượng úy Nguyễn Được, làm nhiệm vụ bảo vệ chốt khu vực phong tỏa khu dân cư 7, thôn Tây An Hải cho biết, khi ca Covid-19 đầu tiên xuất hiện trên địa bàn, chúng tôi làm nhiệm vụ bám chốt 24/24 giờ, bảo đảm ANTT khu vực phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn, ngay từ rất sớm Công an huyện Lý Sơn đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền huy động các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện tích cực tham gia bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch. Theo Thượng tá Nguyễn Thành Phát - Phó trưởng Công an huyện Lý Sơn, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bịa đặt liên quan đến tình hình dịch bệnh gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Trong đó, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp cận những nguồn thông tin đăng tải trên mạng xã hội; chọn lọc, chia sẻ những nguồn tin chính thống, tránh những thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh. Không hoang mang khi có ca mới xuất hiện đầu tiên trong cộng đồng...

Tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, bên cạnh công tác bảo đảm ANTT các khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung, Công an huyện Lý Sơn còn tuyên truyền người dân không tích trữ lương thực, cũng như kiểm soát chặt việc nâng giá các mặt hàng trên đảo...

Bài, ảnh: THÀNH SỰ