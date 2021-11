Camera giám sát giao thông: Góp phần giữ gìn an ninh, trật tự

(Báo Quảng Ngãi)- Từ khi đi vào hoạt động, hệ thống camera giám sát giao thông (GSGT) trên địa bàn TX.Đức Phổ đã phát huy hiệu quả. Từ hệ thống này, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm khi tham gia giao thông và kịp thời giải quyết các trường hợp tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản...

Là một trong những trục đường có mật độ lưu lượng xe lưu thông cao, hệ thống camera giám sát lắp đặt tại ngã tư đường Nguyễn Nghiêm - Trương Quang Giao thuộc phường Nguyễn Nghiêm đã giúp lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt kịp thời nhiều trường hợp vi phạm.

Hình ảnh từ camera giám sát giao thông truyền về máy chủ, giúp cơ quan chức năng kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm. Bà Lê Thị Hà, có nhà gần ngã tư Nguyễn Nghiêm - Trương Quang Giao cho biết, từ khi lắp đặt hệ thống camera giám sát, người tham gia giao thông ý thức hơn và người đi đường cũng cảm thấy an tâm hơn khi đi trên đoạn đường này. Bà Lê Thị Hà, có nhà gần ngã tư Nguyễn Nghiêm - Trương Quang Giao cho biết, từ khi lắp đặt hệ thống camera giám sát, người tham gia giao thông ý thức hơn và người đi đường cũng cảm thấy an tâm hơn khi đi trên đoạn đường này.

Từ tháng 2/2020 đến nay, thông qua hệ thống camera GSGT, Công an TX.Đức Phổ đã xử phạt trên 1.500 trường hợp, với số tiền trên 1,3 tỷ đồng; tước gần 1.400 giấy phép lái xe. Theo ghi nhận của camera giám sát, lỗi vi phạm nhiều nhất là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Những trường hợp vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo kèm hình ảnh đến chủ xe để thực hiện và xử lý theo quy định.

Hình thức "phạt nguội" bảo đảm công bằng, có tính răn đe đối với những người cố tình vi phạm và nhận được sự đồng tình của người dân. Ông Trần Văn Thanh, ở phường Nguyễn Nghiêm bày tỏ, tôi mong sẽ có thêm nhiều tuyến đường được lắp đặt camera GSGT để xử phạt những trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho cả lái xe và người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, hệ thống camera GSGT còn là “tai mắt” của lực lượng công an, giúp kịp thời xử lý các vụ phạm pháp và quản lý tốt địa bàn dân cư. Từ hình ảnh camera ghi lại, lực lượng công an phân tích, nhận định đúng hướng để điều tra, truy bắt đối tượng. Đơn cử như vụ trộm cắp tài sản do đối tượng nghiện ma túy là N.T.N, ở xã Phổ Thuận (TX.Đức Phổ) gây ra. Để có tiền mua ma túy, N.TN đã vào xã Phổ Khánh (TX.đức Phổ) để trộm ti vi. Sau khi được người dân mô tả hình dáng nhận diện, qua truy vết trên hệ thống camera, lực lượng chức năng đã xác minh, khoanh vùng điều tra và đối tượng N.T.N đã bị bắt giữ ngay trong ngày xảy ra vụ việc.

Theo Đại tá Đào Quang Minh - Trưởng Công an TX.Đức Phổ, hệ thống camera GSGT đã giúp lực lượng cảnh sát giao thông tiết kiệm thời gian, công sức trong thực thi nhiệm vụ; đảm bảo tính minh bạch trong xử phạt và tăng tính răn đe để người điều khiển phương tiện tự giác chấp hành quy định pháp luật về giao thông. Đồng thời, hệ thống camera GSGT còn phục vụ phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Đây thực sự là "cánh tay" đắc lực hỗ trợ lực lượng chức năng trong quản lý điều hành và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: TRUNG ÂN