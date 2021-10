Khởi tố đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước

(Baoquangngai.vn)- Ngày 24/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Văn Quân (32 tuổi), ở thôn 6, xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa), về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, quy định tại Khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook, Quân đã thường xuyên đăng tải nhiều bài viết mang nội dung chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; bôi nhọ danh dự, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao.

Lực lượng Công an đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối tượng Lê Văn Quân. Trước đó, cơ quan công an đã nhiều lần mời Quân để làm việc, giáo dục, nhưng bỏ qua những cảnh báo, Quân ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi, thường xuyên tham gia nhiều hội nhóm phản động trên Facebook; liên lạc với đối tượng truy nã Lê Văn Thương (đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Triều Đại Việt hiện đang lẩn trốn ở Thái Lan).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ những đối tượng có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Lê Văn Quân.

Tin, ảnh: T.HẢI