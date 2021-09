(Baoquangngai.vn)- Sau thời gian theo dõi, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi vừa triệt phá điểm chuyên phục "bay" núp bóng shop thời trang giữa thời điểm thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày 11/9, Thượng tá Đặng Tấn Vinh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh cho biết đã phối hợp Công an phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi triệt phá điểm ma túy "bay" tại shop SHIN thời trang, số nhà 39 Trần Thủ Độ, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi do đối tượng Đoàn Thị Tố Loan, 26 tuổi, tạm trú ở tổ 7, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi làm chủ. Thời điểm kiểm tra có 2 phòng đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Phòng thứ nhất có 9 đối tượng (5 nam, 4 nữ). Phòng thứ hai có 8 đối tượng (4 nam, 4 nữ). Tang vật phát hiện tại hiện trường gồm nhiều ma túy khay và lắc. Qua test nhanh, 17 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó tháng 8/2021, đối tượng Đoàn Thị Tố Loan, thuê nhà số 39 Trần Thủ Độ làm nơi hoạt động ma túy. Tầng trệt là hoạt động shop thời trang bán quần áo. Tầng 2, đối tượng Loan thiết kế làm phòng "bay" cách âm hiện đại để hoạt động sử dụng ma túy bay.

Đối tượng hàn khung sắt từ tầng 3 đến tầng 2 nhằm ngăn chặn người khác đột nhập vào. Hàng ngày hoạt động mua bán quần áo nhằm che mắt người dân, cơ quan chức năng. Ban ngày số nhân viên tiếp bay giả vờ buôn bán quần áo. Nhưng khi có khách đến thì nhân viên này lên tiếp khách. Mỗi nhân viên nữ tiếp "bay" mỗi đêm khách trả tiền trả từ 1 đến 2 triệu đồng. Khi khách có yêu cầu, bà chủ Loan sẵn sàng vào tham gia tiếp khách. Tại hiện trường khi các trinh sát ập vào bắt quả tang bà chủ Đinh Thị Tố Loan đang tiếp "bay" khách nam trong phòng.

Shop SHIN thời trang ngụy trang bán quần áo nhưng hoạt động ma túy. Theo Thượng tá Đặng Tấn Vinh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh cho biết để triệt phá điểm này gặp không ít khó khăn do các đối tượng hoạt động phạm tội rất tinh vi. Sau thời gian theo dõi di biến động, đến thời điểm phá án, các trinh sát phải đột nhập vào tầng 3 để khống chế bắt quả tang các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. "Đối tượng bố trí người cảnh giới, sử dụng phương tiện hiện đại khi phát hiện lực lượng chức năng. Ngoài ra nhà nơi đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy thiết kế kiểu boongke, trong phòng cách âm kiên cố. Nên việc triệt phá gặp không ít khó khăn" Thượng tá Đặng Tấn Vinh cho biết.

T.Hải