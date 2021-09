Mô tô tông trực diện với ô tô tải làm một người chết

(Baoquangngai.vn)- Vào khoảng 17 giờ ngày 18/9, tại Tỉnh lộ 623B, đoạn qua thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa mô tô và ô tô tải làm một người chết.

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải mang BKS 76C - 02376 do Nguyễn Thành Nhật, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Lâm Đồng điều khiển chạy theo hướng Đông sang Tây tông trực diện với xe mô tô mang BKS 76E1 - 59195 do Trần Duy Hà, sinh năm 1977, trú tại thôn An Hội Bắc 3, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Cú va chạm mạnh đã làm ông Hà bị thương nặng, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu sau đó nhưng ông Hà đã không qua khỏi. Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác Công an huyện Tư Nghĩa đã đến hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin, ảnh: H.MY-TH.VŨ