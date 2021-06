(Baoquangngai.vn)- Ngày 7.6, Công an huyện Sơn Tây cho biết đang xử lý nhóm đối tượng sử dụng ma túy. Trước đó, phát hiện tại nhà ông H.N.V. (37 tuổi), trú thôn Mang He, xã Sơn Bua mở nhạc với âm thanh lớn gây ồn các nhà dân xung quanh, Công an huyện Sơn Tây kiểm tra, phát hiện ngoài mở nhạc lớn, 3 đối tượng trong nhà có biểu hiện phê ma túy.

Đối tượng và tang vật. Qua test nhanh, 3 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý.

T.H