Nguy cơ lây lan dịch Covid-19 từ các phương tiện vận tải

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện nhiều phương tiện vận tải không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Với hình thức hoạt động theo kiểu “xe ghép”, "xe ké" đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Nhiều chủ phương tiện cố tình vi phạm

Trưởng Công an TX.Đức Phổ, Đại tá Đào Quang Minh cho biết: Ngày 4.6 Công an thị xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe Phạm Văn Vinh (51 tuổi), ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi: Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phát hiện tài xế Phạm Văn Vinh chở 6 người từ TP.Đà Nẵng về Quảng Ngãi không đúng quy định. Trước đó, ngày 22.5, trong lúc làm nhiệm vụ chốt y tế, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh phát hiện tài xế Vinh lái xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát (BKS) 76A-01705 chở 6 người từ TP.Đà Nẵng về Quảng Ngãi, vi phạm quy định của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 khi chở người từ vùng có dịch về địa phương. Đáng chú ý là, vào tháng 8.2020, tài xế Vinh cũng đã bị Phòng CSGT, Công an tỉnh xử lý về hành vi chở người từ vùng dịch TP.Đà Nẵng về Quảng Ngãi.

Thời gian gần đây, một số chủ phương tiện vận tải còn đăng thông tin lên mạng xã hội nhận chở người từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi. Ngày 2.6, trong vai hành khách có nhu cầu đi xe chung từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, chúng tôi có đăng bài tìm xe trên trang Facebook “Xe đi ké Quảng Ngãi - Đà Nẵng”. Chỉ chừng 5 phút sau, liên tục có những lời mời kết bạn từ các lái xe, tài xế gửi đến với các khung giờ di chuyển để hành khách chọn lựa, giá xe từ khoảng 200 - 250 nghìn đồng/người/lượt đi.

Anh Tạ Nguyên Khang - Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái (Sở GTVT) cho biết: Hoạt động vận tải là hoạt động kinh doanh có điều kiện và muốn đưa phương tiện ra hoạt động kinh doanh vận tải phải đăng ký với cơ quan nhà nước được cấp phép theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay một số chủ phương tiện cố tình vi phạm quy định của pháp luật. Các xe cá nhân nhận hợp đồng chở khách từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi và ngược lại không đảm bảo quy định pháp luật về kinh doanh vận tải, cũng như không đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Để có thể di chuyển từ Quảng Ngãi đi TP.Đà Nẵng và ngược lại trong thời điểm tạm dừng hoạt động vận tải hành khách, nhiều người đã “lách luật” bằng cách thuê dịch vụ "xe ghép", "xe ké". Tuy nhiên, không ít người thiếu ý thức vẫn tìm mọi cách để về Quảng Ngãi từ vùng dịch. Nhiều đối tượng vì lợi nhuận, bất chấp nguy cơ làm lây lan dịch Covid-19, ngang nhiên nhận khách làm "người nhà" để đưa về trong tỉnh.

Theo Đại úy Ngô Sơn Tùng- Phòng CSGT (Công an tỉnh), tình trạng xe đi chung, đi ghép đã diễn ra thời gian gần đây, nhưng để kiểm soát và xử lý dứt điểm không dễ, vì hoạt động của loại xe này khá tinh vi. Đây là loại hình kinh doanh vận tải trái phép, nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra, cả lái xe và hành khách đều “đồng lòng” nói là anh em, họ hàng và đi xe của gia đình nên rất khó phát hiện, xử lý. Việc xử lý loại hình vận tải này còn gặp nhiều khó khăn do chủ yếu các thông tin tìm xe, tìm khách được đăng trên mạng xã hội, đây là quyền chính đáng của mỗi người. Do đó, để xử lý nghiêm thì mất rất nhiều thời gian xác minh.

"Hành khách tự ý tìm xe trên mạng xã hội để di chuyển có thể gặp phải tình huống mất mát, tai nạn, thậm chí bị cưỡng đoạt, cướp... bởi không biết tài xế là người ở đâu, nhân thân ra sao. Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh khi đi xe chung, xe ghép. Do đó, mọi người không nên đi xe chung, xe ghép để về quê", đại úy Ngô Sơn Tùng khuyến cáo.

Bài, ảnh: THÀNH SỰ