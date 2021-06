(Báo Quảng Ngãi)- Trước tình hình tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an các địa phương, đơn vị tập trung lực lượng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Theo đánh giá của Công an tỉnh, thời gian qua, hoạt động “tín dụng đen” diễn biến phức tạp, loại hình này len lỏi đến từng ngõ ngách, vùng nông thôn, miền núi, ven biển của tỉnh. Các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, Internet, kinh doanh dịch vụ cầm đồ tạo vỏ bọc, đối phó với các cơ quan chức năng để tổ chức các hoạt động cho vay không thế chấp, huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng liên quan đến "tín dụng đen" bị công an TP.Quảng Ngãi bắt giữ. Hệ lụy của hoạt động "tín dụng đen" kéo theo các hành vi vi phạm pháp luật như: Cố ý gây thương tích, cưỡng chế tài sản, tổ chức đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng... Nhiều vụ huy động vốn với lãi suất cao dưới các hình thức chơi hụi, biêu, đa cấp tài chính, tiền ảo, đáo hạn ngân hàng... nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng đến ANTT...

Trước thực trạng tội phạm “tín dụng đen” biến tướng, gây ra nhiều hệ lụy, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 12/CT-TTg, ngày 24.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Qua đó, từ ngày 15.4.2020 đến nay, các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương đã xác lập nhiều chuyên án đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Cụ thể, đã tiến hành 121 lượt kiểm tra hoạt động, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm vắng. Trong đó, tập trung vào các công ty, cơ sở kinh doanh, đầu tư tài chính. Kiểm tra 236 cơ sở hành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tiến hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục 157 lượt đối tượng có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” trong 10 công ty, cơ sở đầu tư tài chính và các đối tượng hoạt động riêng lẻ; 154 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đổ... Tổ chức cho các đối tượng, chủ cơ sở cam kết không vi phạm. Đấu tranh, triệt xóa 8 băng, nhóm, với 26 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”. Truy tố, đưa ra xét xử 10 vụ, với 20 bị cáo liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi...

Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Công an thành phố đã xử lý nhiều đối tượng hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Công tác đấu tranh, triệt phá các vụ liên quan đến "tín dụng đen" gặp khó khăn bởi tâm lý người dân ngại khai báo. Vào ngày 4.5 vừa qua, từ nguồn tin nhân dân cung cấp, Công an TP.Quảng Ngãi bắt khẩn cấp nhóm đối tượng hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” gồm: Phạm Văn Linh (28 tuổi); Trần Thăng Bính (25 tuổi) và Lê Văn Chiến (35 tuổi), đều trú tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai từ tháng 1.2021 vào TP.Quảng Ngãi thuê nhà nghỉ tổ chức hoạt động cho vay tiền thu lãi nặng của những người dân trên địa bàn TP.Quảng Ngãi và một số huyện lân cận. Khi người dân cần vay tiền thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của Linh, sau đó thỏa thuận lãi suất bằng miệng là 1% mỗi ngày, tương đương 365%/năm. Bằng phương thức này, Linh và đồng bọn đã cho nhiều người vay nặng lãi, với số tiền hàng trăm triệu đồng.

