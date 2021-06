Bàn giao vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trên 6.000 kíp nổ các loại

(Baoquangngai.vn)- Sau 10 ngày bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép kíp nổ, dây cháy chậm và tiến hành các thủ tục tố tụng, điều tra ban đầu theo thẩm quyền, chiều nay (15.6), Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã chuyển hồ sơ và tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi bắt giữ đối tượng Lê Văn Châu, ngụ ở thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) về hành vi tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã thực hiện các thủ tục tố tụng, gồm: khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp nơi ở, tịch thu tang vật và tổ chức giám định. Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra ban đầu theo thẩm quyền, BĐBP tỉnh đã bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan khác.

Đồn BPCK cảng Sa Kỳ bàn giao tang vật thu được 6.250 kíp nổ các loại và 350m dây cháy chậm cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trước đó, ngày 5.6, qua theo dõi, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ và Đội đặc nhiệm phòng, phòng chống ma túy và tội phạm của BĐBP Quảng Ngãi đã bắt quả tang đối tượng Lê Văn Châu (46 tuổi), ngụ ở Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi sử dụng xe máy biển số kiểm soát 76- B1 27961 vận chuyển trái phép 100m dây cháy chậm và 2.000 kíp nổ tại khu vực cầu Cổ Luỹ, xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi).

Ngay sau đó, BĐBP tỉnh phối hợp với Công an TP.Quảng Ngãi và Công an xã Nghĩa An tiến hành khám xét nhà ở của gia đình đối tượng Lê Văn Châu, ở thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An. Qua khám xét đã phát hiện, thu giữ thêm 250m dây cháy chậm và 4.250 kíp nổ các loại, trong đó phần lớn là kíp điện.

T.TIÊN