Xảy ra nhiều vụ án mạng thương tâm

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, tình hình tội phạm giết người, nhất là giết người do mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống hằng ngày diễn ra rất phức tạp. Tình trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa.

Cuối tháng 4.2021, sau khi uống rượu, ông Trần Khương (55 tuổi), ở tổ dân phố Long Thạnh 2, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) ra phía sau nhà thì phát hiện ông Bùi Ngàn (66 tuổi) đang nhìn vào nhà mình. (Nhà ông Ngàn và ông Khương ở cạnh nhau). Vì nghi ngờ ông Ngàn ngoại tình với vợ mình, nên ông Khương bực tức dẫn đến cãi vã, xô xát với ông Ngàn. Trong lúc cãi vã, ông Khương dùng dao đâm vào ngực ông Ngàn dẫn đến tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh lấy lời khai đối tượng Trần Khương, ở phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ), có hành vi sát hại người hàng xóm. Trước đó, vào cuối năm 2020, đối tượng Nguyễn Đức Phúc (46 tuổi), ở TP.Quảng Ngãi) đã đâm chết người tình do mâu thuẫn. Nhiều năm qua, mặc dù không có đăng ký kết hôn, nhưng đối tượng Nguyễn Đức Phúc và bà Trần Thị Hạnh (47 tuổi), ở thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa) chung sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong tình cảm, trong lúc xô xát, ông Phúc cầm dao đâm bà Hạnh tử vong.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân, làm 6 người chết. Trong đó, đáng lưu ý có đến 50% nạn nhân là người thân trong gia đình. Tính chất, mức độ, hậu quả của các vụ việc ngày càng nghiêm trọng. Các vụ giết người đã để lại hậu quả thương tâm, nhiều vụ việc nếu phát hiện sớm thì có thể phòng ngừa, ngăn chặn.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh), Trung tá Ngô Văn Đức cho biết: Qua phân tích các vụ án cho thấy, nguyên nhân xảy ra các vụ giết người thường mang tính bộc phát cá nhân, mâu thuẫn về lời nói, hành động khiêu khích nhau trong sinh hoạt hằng ngày hoặc do ghen tuông tình ái. Một số trường hợp mâu thuẫn do tranh chấp tài sản hoặc va quệt khi tham gia giao thông dẫn đến xô xát, đánh nhau. Nhiều đối tượng có tính côn đồ, hung hãn, khi xảy ra mâu thuẫn đã sử dụng vũ khí, hung khí gây thương tích cho người khác. Một số vụ việc tuy không mang tính chất băng nhóm nhưng khi bị khiêu khích, kích động thì gọi điện cho người thân, bạn bè cùng đến để giải quyết vấn đề, gây hậu quả nghiêm trọng.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm giết người do mâu thuẫn cá nhân, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với đơn vị chức năng tuyên truyền giáo dục, coi trọng phòng ngừa xã hội, phòng ngừa từ gia đình, nhà trường và cơ sở. Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình như “Tổ hòa giải”, “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ phòng, chống tội phạm”... tại địa bàn cơ sở, góp phần tích cực phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, đặc biệt chú ý đến cách xử lý tình huống, giải quyết mâu thuẫn nếu phát sinh tại các khu dân cư, thôn, xóm.

"Chủ động phát hiện sớm, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, không để tích tụ kéo dài, phát sinh các hành vi bạo lực và tội phạm... Có như thế mới ngăn chặn, giảm dần tội phạm giết người do mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống hằng ngày", Trung tá Ngô Văn Đức nhấn mạnh.

Bài, ảnh: THÀNH SỰ