Đảm bảo an toàn nơi niêm yết tiểu sử ứng cử viên và danh sách cử tri

(Baoquangngai.vn)- Để đảm bảo an toàn nơi niêm yết tiểu sử các (ƯCV) và danh sách cử tri, lực lượng công an đã tăng cường công tác bảo vệ an toàn các điểm niêm yết, địa điểm bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Toàn tỉnh có 1.182 khu vực bỏ phiếu, hầu hết các tổ bầu cử trong tỉnh đã chủ động trang trí khánh tiết, có phương án đảm bảo an toàn cho việc niêm yết tiểu sử các ƯCV, danh sách cử tri. Đa phần các điểm bỏ phiếu được đặt tại các trường học, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố... được các tổ bầu cử xây dựng phương án bảo đảm an toàn nhằm phục vụ tốt cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Trưởng Công an xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi) Mai Hà Quang cho biết: Trên địa bàn xã có 7 điểm bầu cử, trong đó 4 điểm tại nhà văn hóa thôn và 3 điểm tại nhà dân. Để đảm bản an toàn tại các điểm niêm yết tiểu sử các ƯCV và danh sách cử tri, công an xã làm việc với cấp ủy thôn tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ an toàn khu vực này.

Còn Trưởng Công an phường Trần Phú, Trung tá Đinh Hồng Anh cho biết: Các điểm niêm yết tiểu sử các ƯCV và danh sách cử tri được đặt ở những nơi phù hợp để nhân dân đến xem, tìm hiểu. Do đó, để tránh việc bị kẻ xấu xé rách tiểu sử các ƯCV, danh sách cử tri, công an phường phân công lực lượng phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, phường đội tổ chức tuần tra, kiểm soát.

Công an xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) kiểm tra danh sách cử tri tại điểm bầu cử thôn Thế Long

Còn tại xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh), để đảm bảo an ninh, an toàn khu vực niêm yết tiểu sử các ƯCV ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và danh sách cử tri, ngoài việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn khu vực niêm yết ở UBND xã thì tại 6 thôn, công an xã cử 6 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về bảo vệ các điểm niêm yết.

Trong đó, từ ngày 21.5, lực lượng công an xã trực chiến 100% cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT phục vụ cuộc bầu cử. “Qua kiểm tra, đánh giá thì tất cả các điểm niêm yết đều được bảo vệ an toàn, không có tình trạng trẻ em, hay kẻ xấu xé rách tiểu sử các ƯCV hay danh sách cử tri. Tình hình ANTT tại KCN VSIP, KCN Tịnh Phong và các thôn được giữ vững”, Trưởng Công an xã Tịnh Phong, Thiếu tá Cao Văn Thành cho biết.

Tại huyện miền núi Trà Bồng, việc công an huyện tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo công an các xã, thị trấn nên công tác bảo đảm ANTT nói chung, công tác bảo đảm an toàn các điểm niêm yết tiểu sử các ƯCV ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và danh sách cử tri được đảm bảo an toàn. Công an huyện cũng chỉ đạo công an xã, thị trấn tăng công tác tuẩn tra, kiểm soát đảm bảo ANTT nói chung và đảm bảo an toàn khu vực bỏ phiếu…

Theo đánh giá của Công an tỉnh, để đảm bảo an toàn các điểm niêm yết tiểu sử các ƯCV và danh sách cử tri, công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân công lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực tổ chức bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ƯCV…

Bài, ảnh: CÁT TƯỜNG