Công an huyện Trà Bồng: Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

(Báo Quảng Ngãi)- Trước tình trạng nhiều người dân ở các xã của huyện Trà Bồng dùng các loại súng tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng, gây nguy hiểm cho cộng đồng, Công an huyện Trà Bồng đã mở đợt cao điểm vận động người dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trưởng Công an huyện Trà Bồng, Thượng tá Lương Việt Long cho biết: Nhận thức về pháp luật của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn còn hạn chế nên đã mua linh kiện về lắp ráp súng để săn bắn, bảo vệ mùa màng. Loại súng này có tính sát thương cao, có thể gây chết người.

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí cho Công an huyện Trà Bồng. Ảnh: V.L Thời gian qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra một số vụ người dân sử dụng súng tự chế mua trên mạng gây án... Việc này làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Trước tình hình đó, từ ngày 15.12.2020 đến 31.3.2021, Công an huyện đã triển khai đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đã đạt kết quả tích cực.

C ông an các địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức 60 lượt tuyên truyền tập trung, với gần 3.500 lượt người tham dự, phát trên 800 tờ rơi; giáo dục 39 cá nhân có biểu hiện sử dụng súng săn. Công an huyện ra mắt mô hình “Điểm tiếp nhận lưu động vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”...

Kết quả, người dân giao nộp 4 khẩu súng quân dụng, 650 viên đạn, 2 súng hơi, 45 súng tự chế, 12 vũ khí thô sơ, 2 kíp nổ. Lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 6 vụ, với 6 đối tượng có liên quan đến sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ; trong đó, xử lý hình sự 3 vụ, với 3 đối tượng về các tội vô ý làm chết người, cố ý gây thương tích có sử dụng vũ khí thô sơ; xử phạt hành chính 1 đối tượng mua bán vũ khí thô sơ trái phép, với số tiền 12,5 triệu đồng; ngăn chặn kịp thời 1 nhóm đối tượng sử dụng súng săn để săn bắt động vật hoang dã trái phép tại xã Trà Phú...

Bên cạnh đó, Công an huyện Trà Bồng còn chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; phát huy vai trò của lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở... Nhờ đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

BÁ SƠN