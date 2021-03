Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo trên 23 tỷ đồng

(Baoquangngai.vn)- Ngày 11.3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bị can Lương Thị Diễm Trang (sinh năm 1974, ở phường Nghĩa lộ, TP.Quảng Ngãi) và Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1985, ở tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thanh Tùng và Lương Thị Diễm Trang. Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng là Phó Giám đốc Công ty đấu giá Hợp Danh Quảng Ngãi cùng với Lương Thị Diễm Trang - nhân viên kiêm thủ quỹ Công ty đã làm giả hồ sơ đấu giá đối với đất và nhà số 378 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi cùng với 1 lô đất mặt tiền đường Trương Định, phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi. Sau đó, sử dụng tài liệu giả này để lừa các nạn nhân chuyển tổng số tiền trên 23 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Hợp Danh. Sau đó Tùng dùng Séc rút tiền mặt giúp sức cho Trang chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Minh Cường