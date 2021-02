Đảm bảo an ninh trật tự trong Tết

(Báo Quảng Ngãi)- Theo đánh giá của lãnh đạo Công an tỉnh, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở Quảng Ngãi trong những ngày Tết bảo đảm ổn định. Tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự công cộng có chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn.

Để có kết quả này, Công an tỉnh đã huy động 100% quân số ứng trực, tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố xuống các xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng ở cơ sở triển khai phương án giám sát, chốt chặn bảo đảm ANTT; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng pháo trái phép, bảo đảm trật tự ATGT; kiểm soát hành khách đi từ các tỉnh có dịch về Quảng Ngãi...

Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Quảng Ngãi xử lý một trường hợp vi phạm Luật Giao thông. Ảnh: BS Mặt khác, để phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh; bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực cách ly tập trung; các chốt kiểm tra y tế.

Trong những ngày Tết, Quảng Ngãi xảy ra 5 vụ vi phạm trật tự xã hội, làm 6 người bị thương. Lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 4/5 vụ, bắt, xử lý 14 đối tượng; phát hiện, xử lý 9 vụ, 27 đối tượng đánh bạc. Lực lượng công an phát hiện 3 vụ, với 8 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 3 người bị thương, tăng 1 người chết, giảm 5 người bị thương so với cùng kỳ. Trên địa bàn Quảng Ngãi cũng xảy ra 2 vụ tự tử, làm chết 2 người; xảy ra 2 vụ đuối nước, chết 2 người. Lực lượng công an phát hiện, xử lý 4 vụ, với 4 đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ...

BÁ SƠN