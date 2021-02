Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La

Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt giữ đối tượng Sa Văn Khuyên - Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Ngày 18/2, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các đối tượng bị bắt là Bùi Thị Thu (sinh năm 1969, trú tại số 3, ngõ 42, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Thu là Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ Hưng Phát); Sa Văn Khuyên (sinh năm 1960, trú tại tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La); Bùi Thị Hoa (sinh năm 1965, trú tại tổ 11, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính) và Mai Anh Tuấn (sinh năm 1987, trú tại tổ 9, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính) về các hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".