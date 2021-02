Bà Rịa – Vũng Tàu: Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn.

Với một từ khóa làm bằng cấp, có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt tài khoản Facebook, trang Fanpage quảng cáo, giới thiệu cung cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy phép lái xe, giấy chứng minh, căn cước công dân... Những loại giấy tờ này được rao với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. Có nhiều đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả như chứng minh nhân dân, căn cước công dân để phục vụ hành vi phạm tội. Với một từ khóa làm bằng cấp, có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt tài khoản Facebook, trang Fanpage quảng cáo, giới thiệu cung cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy phép lái xe, giấy chứng minh, căn cước công dân... Những loại giấy tờ này được rao với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. Có nhiều đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả như chứng minh nhân dân, căn cước công dân để phục vụ hành vi phạm tội.

Qua quá trình xác minh thông tin, các trinh sát hình sự phát hiện 1 đối tượng sinh sống trên địa bàn tỉnh, là trung gian giữa các nhóm đối tượng chuyên sản xuất giấy tờ giả và những người có nhu cầu. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8/2020, đối tượng này đã trực tiếp gửi gần 1 ngàn bưu phẩm qua đường bưu điện đi cả nước, bao gồm các loại giấy tờ, tài liệu liên quan. Tài khoản ngân hàng mà đối tượng sử dụng để giao dịch được tạo bằng giấy CMND giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm ra đối tượng núp sau những thông tin giả nói trên, đó là Lê Thanh Hiển (29 tuổi, trú tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức). Từ mắt xích đầu tiên, đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu quy mô và tính chất đặc biệt lớn, thủ đoạn phạm tội tinh vi, phức tạp đã được dựng lên. Toàn bộ các đối tượng trong đường dây này dần dần lộ diện, mặc dù hầu hết các đối tượng dùng nhân thân, lai lịch giả để liên lạc, giao dịch với nhau.

Quá trình đấu tranh, khai thác Lê Thanh Hiển, Ban chuyên án đã xác định được 2 nhóm trong đường dây làm giấy tờ giả có quan hệ trực tiếp với đối tượng. Trong đó, 1 nhóm chuyên làm giả các loại bằng cấp như bằng cao đẳng, đại học, cao đẳng chuyên ngành y hoặc kỹ thuật... 1 nhóm chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe và căn cước công dân. Ban Chuyên án quyết định phá án, lần lượt bắt giữ các đối tượng trong đường dây này. Nhiều mũi trinh sát đã được tung ra, tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố, là địa bàn hoạt động của các nhóm đối tượng như TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Hà Nội, Thanh Hóa. Ngày 28/12/2020, mắt xích thứ 2 bị bẻ gãy, đó là đối tượng Hồ Vĩnh Hồng (28 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), là người trực tiếp làm ra các loại bằng cấp giả.

Đối tượng Lê Thanh Hiển Đến ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Văn Triệu, (23 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Đức Tuấn (29 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh), là 2 đối tượng chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe và căn cước công dân. Khám xét nơi hoạt động của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hàng ngàn mẫu phôi, cùng nhiều đồ vật, tài liệu phục vụ cho việc làm giấy tờ giả. Đến ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Văn Triệu, (23 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Đức Tuấn (29 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh), là 2 đối tượng chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe và căn cước công dân. Khám xét nơi hoạt động của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hàng ngàn mẫu phôi, cùng nhiều đồ vật, tài liệu phục vụ cho việc làm giấy tờ giả.

Cùng với 2 nhóm nói trên, nhiều đối tượng trung gian, cò mồi như Tạ Thanh Phước, (35 tuổi, trú tại tỉnh Long An), Nguyễn An Biên (31 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang) cũng đã bị cơ quan công an triệu tập, bắt giữ.

Đây là đường dây chuyên làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh BR-VT đã triệt phá. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, trung bình mỗi tháng các đối tượng này đã làm 500 đến 1000 giấy tờ giả các loại, phát tán đi nhiều tỉnh thành trong cả nước. Những loại giấy tờ này khi đưa vào các giao dịch hành chính có thể gây mất an toàn, không bảo đảm tính pháp lý, làm ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý Nhà nước trong các giao dịch hành chính nói chung, đến tình hình ANTT nói riêng.

Công an tỉnh BR-VT đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt, truy tìm các đối tượng còn lại trong đường dây làm giả giấy tờ nói trên. Đồng thời sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân đã và đang sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mà nhóm này cung cấp, góp phần bảo đảm tốt công tác quản lý nhà nước về hành chính, phòng ngừa các hành vi gây mất ổn định ANTT trên địa bàn.

