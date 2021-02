109 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 182 vụ, làm chết 109 người, bị thương 123 người vì tai nạn giao thông. Tình trạng đi xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia... còn nhiều.

Ảnh minh họa Ngày 16-2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Tân Sửu 2021 (từ ngày 10-2 đến ngày 16-2, tức từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 182 vụ, làm chết 109 người, bị thương 123 người.

So với 7 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, giảm 16 vụ, giảm 24 người chết, giảm 51 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 179 vụ, làm chết 106 người, bị thương 123 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.

Trong dịp nghỉ Tết, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Gia Lai và Bình Định, làm 7 người chết, 3 người bị thương.

Theo Cục CSGT, tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán xảy ra nhiều vào ngày 29 - 30 Tết và mùng 3 - 4 Tết. Thời gian xảy ra tai nạn giao thông trong ngày tập trung vào 2 khung giờ, từ 12h - 16h và 18h - 22h. Đây là thời điểm người dân đi du xuân, chúc Tết, liên hoan, gặp mặt đầu năm.

Về kết quả công tác tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, công an toàn quốc đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý 16.758 trường hợp vi phạm, tạm giữ 101 xe ô tô, 4.642 xe mô tô, tước 1.930 giấy phép lái xe.

Trong đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 16.300 trường hợp vi phạm, tạm giữ 101 xe ô tô, 4.642 xe mô tô, tước 1.930 giấy phép lái xe. Đáng chú ý, đã phát hiện 1.879 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy 4 trường hợp.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc kiểm tra, phát hiện xử lý 63 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 22 trường hợp.

Kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường thủy, phát hiện, xử lý 458 trường hợp vi phạm.

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát giao thông, trong những ngày 10 và 11-2 (ngày 29 và 30 Tết), ngày 15 và 16-2 (mùng 4 và 5 Tết), tại TP Hà Nội, TP.HCM và các địa phương giáp ranh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo DANH TRỌNG/Tuổi Trẻ Online