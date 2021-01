Vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân

(Báo Quảng Ngãi)- Để giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm

Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phan Công Bình cho biết: Năm 2020, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được giữ vững, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh. Có được kết quả đó là nhờ Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa... quan trọng của tỉnh, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đảm bảo ANTT cho đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần 4...

Lực lượng Công an tỉnh ra quân trấn áp tội phạm. ẢNH: VĂN NAM Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm liên quan đến ANTT; chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc"...

Trong năm 2020, Công an tỉnh đã mở 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó đã điều tra, khám phá, làm rõ 89,3% vụ phạm tội về trật tự xã hội; làm rõ 100% vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Giải quyết có hiệu quả các tụ điểm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, không để kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Đấu tranh, triệt phá, làm tan rã 18 băng, nhóm tội phạm hình sự và 5 băng, nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”... Nhờ đó, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm gần 20% so với năm 2019.

Với những nỗ lực trong công tác, năm 2020, Công an tỉnh Quảng Ngãi được xếp loại xuất sắc, xếp thứ 7/63 công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chỉ số cải cách hành chính. Thực hiện tốt vai trò của đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 7- Bộ Công an, được các đơn vị trong cụm đánh giá cao. Đặc biệt, Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc năm 2020”... Tạo hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các tổ chức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ANTT ở cơ sở được lực lượng công an tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Lực lượng công an đã chủ động triển khai công tác dân vận, vận động nhân dân tích cực lên án, tố giác tội phạm. Nhờ đó, lực lượng công an đã tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần thực hiện hiệu quả công tác điều tra, phá án.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, nắm tình hình thực hiện quy định về phòng, chống dịch; bảo đảm an toàn 16 khu cách ly tập trung và 28 khu cách ly tại cộng đồng. Chủ trì tham mưu và chủ động đưa 342 công dân Quảng Ngãi ở vùng tâm dịch tại TP.Đà Nẵng về địa phương trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp, tạo hình ảnh đẹp của người công an trong lòng nhân dân. Trong bão lũ, cán bộ, chiến sĩ công an trong toàn tỉnh đã tiên phong giúp dân chằng chống nhà cửa, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Phan Công Bình cho hay: Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, tập trung lực lượng triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, công tác phòng ngừa... Trong đó, đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phấn đấu không để hình thành tội phạm hoạt động băng nhóm theo kiểu xã hội đen.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với thực hiện có hiệu quả tiêu chí 19.2 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình, các hình thức, tổ chức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở...

SÔNG THƯƠNG