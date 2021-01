Tạm giữ hình sự một nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

(Baoquangngai.vn)- Công an huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi vừa ngăn chặn và bắt tạm giữ một nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 4.1.2020, Công an huyện Sơn Hà nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một nhóm đối tượng điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 76A-113.27 đến tổ dân phố Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà dùng hung khí (mã tấu) bắt giữ anh Đ.T.Q, sinh năm 1992 đưa lên xe ô tô, chạy về hướng thành phố Quảng Ngãi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt, đồng thời chỉ đạo Tổ công tác tuần tra vũ trang của Công an huyện phối hợp với Công an xã Sơn Hạ chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 24B, đoạn qua thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Khi phát hiện xe của các đối tượng, Tổ công tác chốt chặn đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng gồm: Phùng Thất Tôn (sinh năm 1991, trú tại xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi), Phan Thanh Khải (sinh năm 1986, trú tại phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1997, trú tại phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi).

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật nhằm mục đích ép anh Đ.T.Q trả số tiền một trăm triệu đồng. Qua kiểm tra, Công an huyện thu giữ 1 mã tấu, 1 gậy bóng chày và một túi nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá). Qua test nhanh, cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Công an huyện đã tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên cùng tang vật để điều tra, xử lý thao quy định của pháp luật.

PV