Phát hiện 34 đối tượng thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong quán karaoke APOLO

(Baoquangngai.vn)- Công an huyện Tư Nghĩa bất ngờ kiểm tra điểm kinh doanh karaoke APOLO, tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa thì phát hiện 35 đối tượng thanh thiếu niên hát Karaoke tại đây dương tính với ma túy.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 4.1.2021, Tổ công tác của Công an huyện Tư Nghĩa tiến hành kiểm tra đột xuất tại hộ kinh doanh Karaoke APOLO, tại tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi do ông Nguyễn Hữu Tân (SN: 1990, QQ: Xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an huyện Tư Nghĩa phát hiện tại các phòng Vip 202, Vip 203, Vip 207 và Vip 208 có 35 đối tượng thanh thiếu niên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác Công an huyện Tư Nghĩa kiểm tra một trong những phòng karaoke có đối tượng nghi sử dụng ma túy

Nghi ngờ các đối tượng này sử dụng trái phép chất ma túy, tổ công tác đã sàng lọc và test nhanh nước tiểu thì có đến 34 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều tinh bột màu trắng, xanh, viên nén màu hồng (nghi chất ma túy) và nhiều dụng cụ, đồ vật khác phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Tổ công tác đã mời tất cả các đối tượng về cơ quan để tiếp tục làm việc, xác minh, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

