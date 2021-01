Khởi tố 5 người tổ chức đưa người nhiễm COVID-19 vượt biên trái phép vào Việt Nam

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Trong nhóm vượt biên hiện có 4/9 người nhiễm COVID-19.

Chiều 1-1, đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - thông tin với Tuổi Trẻ Online vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can trong vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo điều 348 Bộ luật hình sự.

Quyết định khởi tố bị can được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn cùng ngày.

5 người bị khởi tố gồm: Phan Phi Hùng (42 tuổi), Trương Chí Tài (31 tuổi), Lê Văn Dính (biệt danh Hiền, 32 tuổi), Phạm Thanh Hập (biệt danh Hạp, 32 tuổi, cùng ngụ ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang) và Trang Văn Út (33 tuổi, ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang).

Những người này đang bị giám sát 24/24 tại nơi cách ly y tế. Sau thời gian cách ly, Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành bắt giam, di lý về địa phương phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Hùng được một người tên Quậy ở Campuchia móc nối đưa người từ Campuchia về Việt Nam. Sau đó, Hùng liên kết với Tài, Dính, Hập dùng xe máy tổ chức cho những người vượt biên đưa vào khu vực chỉ định tại Việt Nam.

Ngoài ra, Hùng còn kết nối với Trang Văn Út chuẩn bị ôtô đưa những người vượt biên trái phép về TP Châu Đốc hoặc những địa điểm khác theo yêu cầu.

5 người này được xác định đã tổ chức cho nhóm 9 người vượt biên trái phép từ Campuchia vào huyện An Phú, An Giang vào rạng sáng 24-12. Trong số người vượt biên hiện có 4/9 người đã nhiễm COVID-19 và có hàng trăm ca F1, F2.

Sau khi nhập cảnh trái phép và bị nhiễm COVID-19, những người liên quan đã khai báo thiếu trung thực, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong điều tra dịch tễ.

Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cũng ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi ‘làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’ liên quan bệnh nhân 1440.

Hiện hai vụ án đang được điều tra theo quy định.

Theo PV/Tuổi Trẻ Online