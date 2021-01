(Báo Quảng Ngãi)- Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm, bảo vệ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh, xử lý quyết liệt vụ việc liên quan đến "tín dụng đen"...

Năm 2020, người dân, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch Covid-19 và thiên tai hoành hành. Do đó, càng gần tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhu cầu vốn phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất càng lớn. Lợi dụng điều này, “tín dụng đen” với nhiều chiêu trò, thủ đoạn; trong đó có những app công nghệ trên điện thoại di động bủa vây công nhân lao động, gây ra những hệ lụy khó lường dịp cuối năm.

Thời gian gần đây, công an các địa phương trong cả nước đã triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi thông qua ứng dụng (app) trên điện thoại di động. Băng nhóm này tạo ra các app cho vay như Vaytocto, Moreloan, VD online với lãi suất “khủng”. Cụ thể, app Moreloan và VD online khi đăng ký vay 1,5 triệu đồng, người vay chỉ nhận được 900 nghìn đồng, 600 nghìn đồng còn lại là phí dịch vụ và lãi suất trong 7 ngày. Sau 7 ngày người vay cần trả 1,5 triệu đồng, nếu chậm thanh toán sẽ bị phạt 2 - 5%. Như vậy, lãi suất được tính “trên trời”, tương ứng 2,5%/ngày, 75%/tháng và 912,5%/năm.

Tại Quảng Ngãi, lực lượng công an cũng đã phá nhiều vụ án cho vay nặng lãi. Đơn cử như có vụ, các đối tượng cho vay trả góp, lãi suất vay trên 20%/tháng. Sau khi ký giấy nhận tiền, các đối tượng thu luôn tiền góp ngày đầu tiên và phí đi... thu tiền góp hằng ngày (từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng). Các nhóm này liên kết với nhau trong việc cho vay vốn và đòi nợ, hăm dọa đánh người dân khi không kịp trả nợ đúng hẹn.

Trước tình trạng tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến phức tạp, Bộ Công an đã tham mưu và tăng cường phòng ngừa, đấu tranh. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Theo Bộ Công an, năm 2020, lực lượng công an đã triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, khởi tố điều tra trên 400 vụ, trên 700 bị can về các tội danh liên quan. Thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xử lý hoạt động liên quan đến tín dụng đen, nhất là các dịch vụ cho vay nặng lãi của các doanh nghiệp nước ngoài thuê người Việt Nam đứng tên hoạt động biến tướng “vay qua app” trên các thiết bị điện tử.

Đặc biệt, Bộ Công an sẽ đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự.

Trong thời gian qua, hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự diễn ra khá phổ biến. Nó làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Bởi vậy, việc các địa phương ra quân, lập chuyên án triệt phá các đường dây cho vay nặng lãi rất cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là dịp Tết.

Thiết nghĩ, lực lượng công an cũng không thể giải quyết hết được vấn nạn “tín dụng đen”. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia tuyên truyền pháp luật của các cơ quan truyền thông, báo chí, cũng như sự cảnh giác, tỉnh táo của mỗi người dân.

ĐÌNH NGUYÊN