Xe container rơi từ cầu vượt xuống đường, hai người bị thương

Đang lưu thông trên cầu vượt, một xe container bẻ lái tránh ổ gà rồi mất thăng bằng, rơi xuống đường phía dưới trong tư thế chổng ngược.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều 7.11, xe đầu kéo mang BKS 76C- 135.21 kéo theo rơ- mooc chở container mang BKS 76R-004.00 đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc- Nam. Khi đến khu vực cầu vượt đoạn qua thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ thì xe này gặp tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Qua điều tra ban đầu, Công an thị xã Đức Phổ thông tin, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe đầu kéo đánh lái để tránh khu vực ổ gà đang được khoang vùng để sửa trên cầu vượt thì bị mất thăng bằng rồi lật nghiêng. Cả chiếc xe đầu kéo và container bị rơi từ cầu vượt xuống đường ở phía dưới. Tại hiện trường, hàng chục mét lan can cầu bị phá hỏng, khoảng 3 cột đèn bị hạ gục, cabin xe đầu kéo bị nát, hư hỏng nặng và nằm trong tư thế chổng ngược.

Vụ tai nạn khiến cabin xe đầu kéo bị nát và nằm tư thế chổng ngược

Rất may vụ tai nạn chỉ khiến 2 người bị thương nhẹ là tài xế và phụ xe. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an thị xã Đức Phổ đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, tránh ùn tắc giao thông. Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

