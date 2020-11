Tăng cường xử lý vi phạm Luật An ninh mạng

(Báo Quảng Ngãi)- Trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, lực lượng công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh mạng, qua đó xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Sau hơn 1 năm có hiệu lực, Luật An ninh mạng đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; tạo hành lang quy chuẩn về phát ngôn trên mạng. Môi trường không gian mạng đang dần trở nên văn hóa, lành mạnh hơn; nhiều thông tin, bài viết, video có xu hướng kích động, ảnh hưởng tiêu cực tới chuẩn mực, đạo đức xã hội đã được ngăn chặn, xử lý. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng...

Các đại biểu dự buổi tập huấn triển khai Luật An ninh mạng. ẢNH: BS

Trong 9 tháng năm 2020, lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện 156 trường hợp đăng tải thông tin tiêu cực, xấu, độc, sai sự thật, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Trong các trường hợp vi phạm bị xử lý có khoảng 75% trường hợp thiếu hiểu biết về pháp luật; 15% bị lôi kéo, kích động; 10% có tư tưởng cực đoan, chống phá Đảng, Nhà nước. Các chủ tài khoản mạng xã hội vi phạm phần lớn là người dân lao động tự do. Có 2 trường hợp phục vụ mục đích cá nhân (câu like để bán hàng qua mạng xã hội).

Qua theo dõi, Công an tỉnh tiến hành xác minh, xử lý các tài khoản Facebook đăng tải thông tin có dấu hiệu vi phạm trên không gian mạng. Qua điều tra đã truy tố 1 vụ, 1 đối tượng “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Mới đây, đối tượng Huỳnh Đắc Túy, thường trú phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi), bị TAND tỉnh tuyên phạt 6 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” khi sử dụng Facebook để đăng tải, phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi, kích động nhân dân chống phá Nhà nước. Công an tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính 25 đối tượng gồm 30 tài khoản Facebook, với tổng số tiền 150 triệu đồng; gọi hỏi, răn đe, giáo dục 54 đối tượng; chuyển hồ sơ đề nghị Sở Thông tin &Truyền thông và các tỉnh xử lý 12 trường hợp; đề nghị cơ quan chủ quản kiểm điểm, xử lý 1 đảng viên chia sẻ video có nội dung phản động.

Tuy nhiên, hiện nay việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật An ninh mạng hiện vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, triển khai Luật An ninh mạng có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. Vẫn còn một bộ phận người dân thiếu kiến thức pháp luật về Luật An ninh mạng, chấp hành chưa nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội.

BÁ SƠN