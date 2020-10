Tai nạn liên hoàn trên cầu Trà Khúc 2 khiến 4 người bị thương

(Baoquangngai.vn)- Vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Trà Khúc 2 (TP.Quảng Ngãi) khiến 2 xe mô tô, 1 xe tải và 1 xe ô tô 16 chỗ hư hỏng nặng. Bốn người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 30 phút sáng 16.10 tại km1056+ 300, khi xe mô tô biển số 76U1-12070 va chạm với mô tô độ chế kéo cộ biển số 76T8-6141 (chưa rõ người điều khiển) đang chạy hướng Bắc- Nam làm cả 2 xe ngã ra đường.

Lúc này, ô tô tải biển số 76C- 07825 chạy từ Nam - Bắc do tài xế Đặng Văn Tông, 40 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi điều khiển va vào. Ngay sau đó, ô tô khách 16 chỗ biển số 63B - 00793 chạy từ Bắc - Nam (chưa rõ người điều khiển) va vào một trong hai xe mô tô. Cú va chạm khiến xe 16 chỗ tông vào thành cầu phía Tây, xô ngã 21m lan can cầu. Gần nửa thân xe treo lơ lửng trên cầu, chỉ vài cm nữa xe sẽ bị rơi xuống sông.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn giao thông làm 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Các phương tiện hư hỏng nặng. Nhiều trụ thành cầu bị xe khách húc văng. Lực lượng Công an TP.Quảng Ngãi, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã khẩn trương đưa người đi cấp cứu, điều tiết giao thông, bảo đảm các phương tiện giao thông qua lại an toàn.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn vẫn đang khẩn trương thực hiện. Vì 21m lan can cầu đã xô hỏng, gây nguy hiểm với các phương tiện qua lại trên cầu Trà Khúc 2, nên ngành chức năng đã huy động công nhân, gia cố lại thành cầu.

Một số hình ảnh ở hiện trường vụ tai nạn:

Vụ tai nạn xảy ra vào thời gian rạng sáng, mặt đường trơn ướt vì có mưa Chiếc ô tô 16 chỗ va vào thành cầu phía tây, xô ngã một đoạn lan can dài của cầu Trà Khúc 2 Đến 9 giờ sáng 16.10, cả 4 chiếc xe trong vụ tai nạn đã được đưa về trụ sở Công an TP.Quảng Ngãi Một đoạn lan can cầu dài 21m đã bị xô hỏng hoàn toàn Lực lượng chức năng đặt biển báo, yêu cầu các phương tiện giao thông đi chậm khi qua hiện trường vụ tai nạn Huy động nhân công khẩn trương gia cố lại đoạn lan can cầu

Tin, ảnh: Thanh Phương