Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm tài xế xe tải để rơi vãi gỗ dăm trên Quốc lộ 1

(Baoquangngai.vn)- Chiều 12/10/2020, Công an huyện Mộ Đức cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 3 triệu đồng đối với tài xế chở xe gỗ dăm rơi vãi trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức.

Rạng sáng ngày 7/10/2020 xe ô tô tải chở gỗ dăm lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1, khi đi qua địa bàn thị trấn Mộ Đức và xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, thì làm rơi dăm gỗ xuống cả một đoạn đường dài trên tuyến Quốc lộ 1, gây khó khăn trong việc lưu thông của người và phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Ngay sau đó, Công an huyện Mộ Đức đã tiến hành điều tra, xác minh và xác định xe ô tô tải nói trên mang biển số 76C-123.30 và người điều khiển xe là Lê Văn Lạc (sinh năm 1997, trú tại xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành).

Tại cơ quan công an, Lê Văn Lạc đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình: Vào khoảng 02h00 phút, ngày 07/10/2020, tài xế Lạc điều khiển ô tô tải mang biển số 76C-123.30 chở dăm từ nhà máy dăm Khánh Duy (Ba Tơ) để chở ra cảng Dung Quất (Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Khi đi trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Mộ Đức thì xe ô tô nói trên bị bung bửng phía sau của thùng chứa dăm, vì vậy khi xe chạy số lượng gỗ dăm đã đổ xuống đường một đoạn dài từ thị trấn Mộ Đức đến xã Đức Tân.

“Dăm gỗ rơi vãi khiến mặt đường mất độ bám dính, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao, do đó Công an huyện đã huy động cán bộ chiến sỹ trong đơn vị cùng với nhân dân địa phương tiến hành quét dọn sạch số dăm gỗ rơi vãi, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường. Đồng thời, kiên quyết truy vết để xử lý phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung”, Đại tá Võ Văn Đãi - Trưởng Công an huyện Mộ Đức cho biết.

Thảo Quyên