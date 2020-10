Nhóm thanh niên lập kênh YouTube bán kết quả lô đề chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Những đối tượng này tạo kênh YouTube rồi tự nhận mình có khả năng phán đoán kết quả lô đề, đưa ra những con số để lừa đảo khách hàng.

Ngày 1/10, Công an Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Công Cường (38 tuổi, trú tại xóm 7, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng 5 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng trong nhóm lập kênh YouTube nhận "soi" kết quả lô, đề (Nguồn: ANTĐ)

Cơ quan công an phát hiện Cường, Nguyên, Thái Toàn, Học và Phạm Văn Báu (24 tuổi) trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu có biểu hiện hoạt động liên quan đến lừa đảo mua bán số lô, đề trên mạng Internet. Cảnh sát cáo buộc Cường có vai trò cầm đầu, chỉ đạo những người còn lại bàn bạc việc lập một kênh YouTube. Các tự quảng cáo nhóm có khả năng đoán trước kết quả lô đề (soi cầu) với mục đích lừa đảo.

Khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, các đối tượng làm video có nội dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó, dự đoán các số trúng giải của ngày hôm sau với cam kết tỷ lệ trúng số đến 99%. Trong các video, nhóm này đính kèm số điện thoại và tài khoản ngân hàng để khách hàng có nhu cầu liên lạc.

Theo Zing, cảnh sát xác định sau khi khách hàng gọi điện để hỏi kết quả, Cường yêu cầu người chơi chuyển khoản để “phán” con số trúng. Báo An ninh thủ đô thông tin, để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng lấy tài khoản ngân hàng của người khác để khách chuyển tiền vào đó. Khách hàng tham gia phải đóng phí theo tuần hoặc theo tháng.

Nắm bắt thông tin về hoạt động của Cường, Phòng cảnh sá‌t Hình sự lập chuyên án đấu tranh. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, cơ quan chức năng thu giữ 4 máy tính xách tay, 14 điện thoại, 2 bộ chỉnh âm và micro, 1 ô tô, 19 thẻ ATM có số tiền xấp xỉ 400 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ số tiền các đối tượng lừa đảo là trên 3 tỷ đồng.

Theo Huyền Trang/VTV.vn