(Baoquangngai.vn)- Sáng 18.10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông” và ra quân tuyên truyền, giữ gìn trật tự An toàn giao thông hưởng ứng với Năm An toàn giao thông 2020. Hơn 500 cán bộ, ĐVTN từ các đơn vị, địa phương trong tỉnh đến tham dự buổi lễ.

Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày. Và nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông ở Việt Nam cao hơn hẳn so với các nước trên thế giới là do ý thức người tham gia giao thông còn thấp. Vì thế, việc xây dựng văn hóa giao thông là biện pháp quan trọng nhất nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đại diện các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT năm 2020

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi trong quá trình tham gia giao thông của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, gương mẫu của tuổi trẻ trong việc thực hiện pháp luật về giao thông; tiếp tục phát huy hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự ATGT, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng trao tặng 100 mũ bảo hiểm cho các em học sinh nghèo và hướng dẫn quy trình đội mũ bảo hiểm đúng cách, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho các ĐVTN

Ra quân diễu hành và đứng chốt giao thông ngay sau buổi lễ

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tôn vinh những tấm gương thanh thiếu nhi khuyết tật “Tỏa sáng nghị lực Việt”; tặng mũ bảo hiểm cho học sinh nghèo, cùng nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa khác.

T. Nhàn