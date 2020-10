Kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị tuyên phạt 5 năm tù giam

Bị cáo Nguyễn Thị Thu - kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh - bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Sáng 30/10, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, trú quán tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, Điều 153, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu tại phiên xét xử. Ảnh: Dân trí.

Tại phiên tòa, Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Gia đình người bị hại mong tòa xét xử đúng người đúng tội. Thu được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 do trong quá trình điều tra thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của Thu nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ em và gây hoang mang trong xã hội, cần phải cách ly bị cáo khỏi cộng đồng một thời gian; đồng thời tuyên phạt Nguyễn Thị Thu 5 năm tù giam về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, Điều 153, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, qua điều tra, sau khi nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về việc để lạc con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) vào ngày 21/8 tại công viên Nguyễn Văn Cừ đoạn đối diện hồ điều hòa TP Bắc Ninh, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy.

Với sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang, đến 21h30’ ngày 22/8/2020, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; đồng thời di lý nghi can bắt cóc cháu Bảo từ Tuyên Quang về Bắc Ninh.

Nghi can bắt cóc cháu Bảo là Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, quê quán tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Rạng sáng ngày 23/8, lực lượng chức năng đã đưa cháu Bảo về Bắc Ninh an toàn và trao cháu Bảo cho gia đình.

