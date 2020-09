Tuyên truyền pháp luật ở miền núi: Phát huy vai trò của người có uy tín

(Báo Quảng Ngãi)- Miền núi, vùng sâu, vùng xa là nơi có vị trí trọng yếu về an ninh. Do đó, việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) cho người dân luôn được các cấp, ngành quan tâm, duy trì, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mặc dù đã về hưu, nhưng ông Đinh Trị, ở thôn Thượng Đố, xã Thanh An (Minh Long) vẫn gương mẫu, xông xáo trong tất cả các hoạt động của thôn. Ngoài truyền đạt, chia sẻ kinh nghiệm, giúp người dân sản xuất, chăn nuôi trâu, trồng keo phát triển kinh tế, ông Trị còn vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Ông Trị còn là người hòa giải, vận động con em trong thôn không bỏ học, không tảo hôn. Nhiều vụ việc mâu thuẫn giữa người dân trong xóm, bằng uy tín của mình, ông Trị cùng chính quyền giải quyết phù hợp với phong tục, tập quán, không để kéo dài gây phức tạp cho thôn, xã.

Ông Đinh Trị (bên trái) là một trong những người có uy tín của xã Thanh An (Minh Long).

Gần đây nhất là vụ việc tranh chấp đất giữa hộ ông Đinh Lệ và ông Đinh Rôn, ông Trị đã có mặt kịp thời để phân tích cho ông Lệ hiểu rằng đất của ông Rôn đã được chính quyền cấp sổ đỏ, nên mảnh đất đó thuộc về ông Rôn là đúng pháp luật.

“Thực hiện công tác PBGDPL cho người đồng bào dân tộc thiểu số không thể tuyên truyền lý thuyết suông. Thay vào đó tôi phải gần dân làng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Khi giải quyết những thắc mắc, mâu thuẫn, tôi phải giải thích cụ thể quyền lợi, trách nhiệm cho bà con hiểu để họ chấp hành đúng pháp luật”, ông Trị cho hay.

Ông Trị là một trong hơn 300 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Họ là những hạt nhân tích cực trong vận động người dân chấp hành pháp luật.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Cần, xã Thanh An Đinh Văn Bồ cho biết: "Nhiều già làng, người có uy tín còn góp phần cải thiện đời sống người dân, củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng. Họ phát huy vai trò cùng với các cơ quan chức năng thực hiện TTPBGDPL cho người dân".

Để công tác TTPBGDPL ở các huyện miền núi hiệu quả, thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021" (Đề án 1163), Ban Dân tộc tỉnh đã lồng ghép nội dung đề án này vào các chương trình, đề án khác để tăng hiệu quả.

Việc thực hiện Đề án 1163 chặt chẽ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan, đơn vị liên quan đều tích cực tham gia thực hiện. Đề án 1163 đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân sống ở vùng sâu, vùng xa. Nhờ đó, tỷ lệ các cặp tảo hôn đã có chiều hướng giảm dần. Số vụ vi phạm an toàn giao thông ngày càng ít. Trật tự an toàn xã hội ở miền núi được giữ vững. Tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư được phát huy. Nhiều tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi...

Bài, ảnh: TRUNG ÂN