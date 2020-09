Nữ chủ quán bánh mướt cầm đầu đường dây lô đề đi xe xịn, ở nhà sang, thường xuyên đi du lịch. Đường dây lô đề do nữ chủ quán này cầm đầu được xác định là đường dây lô đề lớn nhất tại Nghệ An...

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố bị can Phan Thị Trang (31 tuổi, trú phường Đội Cung, TP. Vinh) cùng 9 người khác trong đường dây về tội "Đánh bạc". Trang là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề trăm tỷ vừa bị triệt phá 1 tuần trước.

Ngoài 10 người vừa bị khởi tố, hiện công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây đang bỏ trốn. Công an kêu gọi, các đối tượng liên quan nên ra đầu thú sớm để được hưởng sự khoan hồng của các pháp luật.

Phan Thị Trang cầm đầu đường dây lô đề khủng vừa bị triệt phá.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng ban chuyên án cho biết, từ tháng 6/2020, Công an phát hiện trên địa bàn thành phố Vinh có một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề rất lớn. Nổi lên trong đường dây này là Phan Thị Trang (trú phường Đội Cung). Bề ngoài, Trang là một chủ quán bánh mướt ăn sáng. Tuy nhiên, Trang có ô tô xịn, nhà cửa khang trang, thường xuyên đi du lịch.

Khi vào cuộc điều tra, công an xác định thu nhập chính của Trang không phải từ quán bánh mướt mà do cầm đầu mạng lưới ghi lô đề. Dưới trướng của Trang là một hệ thống đại lý lớn tham gia ghi lô đề để hưởng hoa hồng.

10 đối tượng bị công an bắt giữ và khởi tố.

Đường dây của Trang hoạt động khép kín và rất tinh vi. Cuối mỗi chiều hàng ngày, các đại lý sau khi nhận ghi lô đề cho khách sẽ chuyển các bảng lô đề về cho Trang. Mọi giao dịch đều thể hiện qua tin nhắn điện thoại, zalo, tin nhắn facebook. Sáng sớm hôm sau, các đại lý sẽ cho người trực tiếp đến nhà Trang nhận tiền trúng lô đề về trả cho khách hoặc chuyển khoản. Kết quả lô đề căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc.

"Hơn 2 tháng công an phải hóa trang để tiếp cận đường dây lô đề của Trang và các đại lý khác. Mọi hoạt động của đường dây này đều được nắm rõ", một cán bộ điều tra nói.

Sau hơn 2 tháng điều tra, sáng sớm ngày 27/8, hàng chục cảnh sát chia làm 10 tổ đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Trang và 9 đại lý ghi lô đề khác.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Thị Trang, Nhâm Thị Thủy, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Quang Hòa cùng trú tại phường Đội Cung; Nguyễn Thị Linh (SN 1978, trú phường Đông Vĩnh; Nguyễn Xuân Hải (SN 1985), Nguyễn Ngọc Quý (SN 1993) cùng trú phường Lê Lợi; Doãn Thị Tố Nguyên (SN 1980); Lê Thị Tuyết (SN 1979) cùng trú tại phường Cửa Nam; Nguyễn Lê Dũng (SN 1983) trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Tại nhà Phan Thị Trang, công an thu giữ tang vật gồm 530 triệu đồng tiền mặt, điện thoại chứa nhiều tin nhắn giao dịch giữa Trang và các đại lý cấp dưới. Tại nhà các đối tượng khác, công an thu giữ nhiều tài liệu và tiền liên quan. Các đối tượng trong đường dây đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Mỗi ngày giao dịch từ 100 triệu đến 5 tỷ đồng

Bước đầu, công an đã làm rõ chỉ trong vòng gần 1 tháng từ 1/8-27/8, đường dây lô đề của Trang đã giao dịch 126 tỷ đồng. Số tiền đánh bạc hàng ngày rất lớn, từ 100 triệu đồng trở lên. Có ngày số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 5 tỷ đồng.

Trong ngày bị bắt, công an cũng đã làm rõ số tiền các đối tượng đánh bạc, trong đó Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Quý là người tham gia đánh nhiều nhất.

Tang vật công an thu giữ.

Hải đã nhắn 47 tin nhắn đánh lô đề cho Trang với số tiền đánh bạc là hơn 600 triệu đồng. Quý đã gửi 22 tin nhắn chuyển bảng lô đề cho Trang với tổng số tiền là trên 550 triệu đồng. Các đối tượng khác cũng tham gia đánh từ 300 triệu đồng trở lên.

Đường dây lô đề do Phan Thị Trang cầm đầu được xác định là đường dây lô đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Nghệ An bị triệt phá.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây này.

Theo Nguyễn Duy/Dân Trí