Gắn kết cộng đồng, gìn giữ an ninh trật tự

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, nhờ mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” mà địa phương đã kịp thời giải quyết, hòa giải những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp... đem lại cuộc sống bình yên cho người dân tại các khu dân cư ở xã Hành Minh (Nghĩa Hành).

Không quản hiểm nguy

Mỗi ngày, vào khoảng 10 giờ đêm, các thành viên trong Tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT) xã Hành Minh lại lên đường tuần tra khắp các ngõ nhỏ ở từng thôn. Qua tuần tra đã phát hiện nhiều vụ việc như: đánh bắt cá bằng chích điện, vứt rác bừa bãi, bắn chim bằng súng điện tự chế, trộm chó...

Thành viên Tổ tự quản về an ninh trật tự xã Hành Minh (Nghĩa Hành) trò chuyện với người dân.

Nhớ có lần bắt đối tượng trộm chó vào năm 2016, Tổ trưởng Tổ tự quản ANTT Tiêu Văn Hoanh kể: "Nạn trộm chó thời điểm ấy diễn ra rất phức tạp. Người dân ở các thôn liên tục báo cho chúng tôi biết. Lần theo dấu vết, nhiều đêm liền anh em trong tổ mai phục và bắt được 2 đối tượng. Trong quá trình vây bắt, 2 đối tượng này phản đòn rất mạnh và làm 1 thành viên của tổ bị thương. Dẫu đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng các thành viên trong tổ vẫn tiếp tục tuần tra vì sự bình yên thôn, xóm".

Thấy được sự tích cực của các thành viên của Tổ tự quản ANTT, người dân địa phương tin tưởng và sát cánh cùng họ. Nhờ vậy từ khi thành lập vào năm 2011 đến nay, 12 thành viên trong Tổ tự quản ANTT của xã Hành Minh là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho lực lượng công an.

Gìn giữ bình yên thôn, xóm

Tổ tự quản ANTT cùng các hội, đoàn thể, ban công tác Mặt trận thôn giải quyết những vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn đất đai, bạo lực gia đình.

Trưởng thôn Tình Phú Bắc Nguyễn Duy Tùng cho biết: Vào năm 2018, tại thôn có vụ tranh chấp đất trồng tre giữa hai gia đình là hàng xóm của nhau. Thôn nhiều lần can thiệp, khuyên giải nhưng đôi bên vẫn cố chấp. Khi nghe tin, Tổ tự quản ANTT đến động viên hai gia đình giải quyết trong êm thấm, tránh làm cho vụ việc phức tạp. Sau khi nghe phân tích, lý giải thì hai gia đình này đã giải quyết sự việc nhẹ nhàng. Đến thời điểm này, hơn 400 hộ dân trong thôn sống hài hòa, gắn kết, không có sự việc bất hòa, gây mất an ninh trật tự xảy ra.

Bên cạnh đó, Tổ tự quản ANTT cùng với lực lượng công an cảm hóa những người lầm đường, lạc lối quay về con đường lương thiện, sống có ích. Ông N.V.S, người dân thôn Tình Phú Bắc bộc bạch: “Trong một lần nóng tính, tôi gây ra vụ việc đáng tiếc. Sau khi mãn hạn tù, tôi về quê hương nhận được sự quan tâm, động viên từ chính quyền địa phương, tổ tự quản ANTT nên đã suy nghĩ tích cực, chăm chỉ phát triển kinh tế, nuôi con cái trưởng thành”.

Theo Trưởng Công an xã Hành Minh, Trung tá Trương Minh Phụng, thời gian qua, các vụ việc phức tạp, gây rối ANTT trên địa bàn giảm hơn 80%. Nhờ có sự phối hợp, hỗ trợ từ Tổ tự quản ANTT giúp lực lượng công an nắm chắc tình hình ở địa phương. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và chấp hành, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đem lại sự bình yên cho người dân và tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

