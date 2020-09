Công an huyện Trà Bồng: Nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự

(Báo Quảng Ngãi)- Với địa bàn rộng, đi lại khó khăn và giáp ranh với các huyện của tỉnh Quảng Nam nên để đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện Trà Bồng đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh, phòng ngừa, tấn công, triệt xóa các loại tội phạm trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Trưởng Công an huyện Trà Bồng, Thượng tá Lương Việt Long cho biết: Những năm gần đây, huyện Trà Bồng xây dựng nhiều tuyến giao thông giúp việc giao thương thuận lợi, tuy nhiên cũng làm nảy sinh các vấn đề về an ninh trật tự (ANTT) như trộm cắp, cướp giật do người địa phương khác đến gây ra trên địa bàn huyện. Do đó, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an huyện đã vận dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội một cách hiệu quả...

Cảnh sát giao thông Công an huyện Trà Bồng tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an huyện tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện chỉ thị, nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và đã kết hợp công tác phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội; tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm...

Trong điều tra, xử lý tội phạm, Công an Trà Bồng nêu cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai. Qua việc thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tuần tra kiểm soát, quản lý theo dõi chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự... Giai đoạn 2015 - 2020, Công an huyện Trà Bồng phát hiện, điều tra, xử lý 370 vụ/420 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật các loại. Qua đó không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tụ điểm ma túy phức tạp...

Bên cạnh đó, Công an huyện Trà Bồng cũng triển khai hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT; tăng cường vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệt nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai thực hiện đồng bộ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Bên cạnh đó, Công an huyện còn phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức giáo dục kiểm điểm trước dân các đối tượng phạm pháp; giải quyết các vụ tranh chấp đất đai, xích mích trong nhân dân; tham gia cảm hóa, giáo dục tại gia đình và cộng đồng các đối tượng hình sự...

Theo Thượng tá Lương Việt Long, hằng năm, Công an huyện đều phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình “tự phòng, tự quản” trong đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đặc biệt là, để đảm bảo, ổn định an ninh khu vực miền núi, lãnh đạo công an huyện chỉ đạo lực lượng an ninh tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị tập huấn về công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Nhờ đó, người dân cung cấp nhiều nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị, giúp Công an huyện tổ chức vây bắt, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật...

Bài, ảnh: BÁ SƠN