Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng giao dịch hơn 70 tỷ đồng

Báo An ninh thủ đô đưa tin, Công an huyện Đông Anh vừa triệt phá một ổ nhóm đánh bạc qua mạng Internet. Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Anh đã khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc.

Bốn "tay chân" của Chu Văn Nam bị bắt giữ.

Các đối tượng gồm: Chu Văn Nam (SN 1992), Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1995), Lê Hoàng Đạt (SN 1991), Nguyễn Thanh Thùy (SN 1996) và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1996), cùng trú tại huyện Đông Anh. Trong đó, Chu Văn Nam được xác định là đối tượng cầm đầu ổ nhóm.

Đường dây này tổ chức đánh bạc online trên mạng Internet thông qua các trò chơi sử dụng tiền ảo: tài xỉu, mini poker, bầu cua tôm cá, ba cây, sâm lốc, xóc đĩa, bắn cá trên các cổng game đánh bạc "Bum Club", "Long Hổ" và "Zin do".

Để truy cập trò chơi, người chơi sẽ đăng ký tài khoản và chuyển tiền thật vào tài khoản đại lý game để đổi lấy tiền ảo rồi sử dụng đánh bạc trực tuyến. Khi thắng, đối tượng đánh bạc có thể được đại lý chuyển từ tiền ảo thành tiền thật qua các tài khoản ngân hàng để rút tiền mặt sử dụng.

Ngày 8/7, Công an huyện Đông Anh phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 4 đối tượng Hoàng, Đạt, Thùy, Oanh. Hoàng và Đạt khai nhận đã tham gia vào hệ thống đại lý do Chu Văn Nam cầm đầu từ tháng 2/2020. Nhóm này đã thuê nhà tại địa chỉ số 7 Lê Quang Thuận, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng để làm nơi thực hiện việc tổ chức đánh bạc qua mạng.

Nam chỉ đạo Hoàng và Đạt trực tiếp giao dịch với các con bạc qua hệ thống máy tính và điện thoại. Quá trình hoạt động, các đối tượng đã rủ Oanh và Thùy tham gia. Kiểm tra các giao dịch tại 12 tài khoản ngân hàng, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 70 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, cách đây không lâu, Công an TP.HCM đã phá đường dây đánh bạc online xuyên quốc gia của “ông trùm” người Trung Quốc

Cụ thể, ngày 23/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Chiu Hao Cheng (SN 1971, Quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) cùng 75 bị can khác về tội "Đánh bạc".

Nhóm này thực hiện cá cược ở TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước với quy mô lớn, có rất nhiều đối tượng tham gia. Thủ đoạn nhóm này chủ yếu tổ chức đánh bạc thông qua hình thức trực tuyến trên các trang web Fun88.***, M88.***, 12bet.*** 11bet.***, 188bet.***.... và có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2019, Chiu Hao Cheng đã lôi kéo, hướng dẫn được trên 2.000 tài khoản đánh bạc trên fun88.*** và được trang web fun88.*** trả tiền hưởng lợi với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

